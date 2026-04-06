reklama
Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Jedna ze sester Bennetových - nový seriál na HBO a HBO Max

Lineární kanál HBO a streamovací platforma HBO Max uvedou již brzy nový seriál Jedna ze sester Bennetových, který přináší svěží pohled na svět Pýchy a předsudku. V premiéře již 8. dubna 2026.

Na motivy bestselleru Janice Hadlow The Other Bennet Sister vznikl nový televizní seriál, který se zaměřuje na Mary Bennetovou - zdánlivě nevýraznou a často opomíjenou prostřední sestru z klasického románu Pýcha a předsudek Jane Austenové. Tvůrci seriálu vycházejí z trefné premisy: zatímco sníme o tom být Lizzy, většina z nás má blíž k Mary.

Seriál sleduje Mary na její cestě za vlastní identitou, sebevědomím a smyslem života. Z rodného Longbournu se vydává do společenského víru regentského Londýna i do malebné Jezerní oblasti, kde potkává nové přátele, nové výzvy a možná i osudovou lásku.

Seriál Jedna ze sester Bennetových bude mít hvězdné obsazení. V seriálu se objeví Ella Bruccoleri (Call the Midwife, Bridgerton) jako Mary Bennetová, Richard E. Grant (Withnail & I, Can You Ever Forgive Me?) a Ruth Jones (Gavin & Stacey, Stella) jako pan a paní Bennetovi, Indira Varma (Obi-Wan Kenobi, The Night Manager) a Richard Coyle (Heads of State, The Chilling Adventures of Sabrina) jako Gardinerovi, Laurie Davidson (A Cruel Love: The Ruth Ellis Story, The Girlfriend) a Dónal Finn (The Wheel of Time, SAS Rogue Heroes) jako potenciální nápadníci pan Ryder a pan Hayward.

Devět z deseti půlhodinových epizod napsala Sarah Quintrell (The Power, Ellen), jednu epizodu napsala Maddie Dai (We Were Dangerous). Režie se ujali Jennifer Sheridan (Extraordinary) a Asim Abbasi (Cake). Natáčení probíhalo ve Walesu.

Děj začíná v Longbournu, domově Bennetových, kde pět neprovdaných sester čelí očekáváním společnosti regentské Anglie. Zatímco Jane, Elizabeth, Kitty a Lydia sledují své romantické ambice, Mary se vydává na vlastní, zcela odlišnou cestu. U tety a strýce Gardinerových v Londýně začíná objevovat samu sebe a poprvé přestává být pouze „tou třetí sestrou“.

V seriálu se objeví i ikonické lokace známé z Pýchy a předsudku, včetně Merytonského shromáždění a legendárního plesu v Netherfieldu.

zdroj: WBD

Reklama

Reklama


Dovolená u mořeBazény
