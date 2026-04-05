Čtvrtá řada hororového fenoménu From od 20. dubna na HBO Max
Společnost Warner Bros. Discovery oznámila, že čtvrtá řada kritiky oceňovaného sci‑fi hororového fenoménu FROM ze služby MGM+ bude mít premiéru v pondělí 20. dubna na HBO Max v Čechách a na Slovensku.
Sérii FROM napsal scénárista John Griffin (Crater), showrunnerem je Jeff Pinkner (Lost, Alias, Fringe) a režisérem Jack Bender (Game of Thrones, Lost, The Institute). Čtvrtá řada pokračuje v odhalování záhady města, které uvězní každého, kdo do něj vstoupí - a nikdo z obyvatel neví proč ani jak uniknout.
Ve čtvrté řadě se obyvatelé děsivého města přibližují odpovědím, po kterých dlouho touží - jen aby zjistili, že cesta k pravdě je ještě temnější a nebezpečnější, než si představovali. Kdo je tajemný Muž ve žlutém a co od města chce? Mohou být odhalení Jadea a Tabithy konečně klíčem k cestě domů? Dokáže Boyd udržet město pohromadě, zatímco jeho tělo i mysl se rozkládají? A jakou roli sehraje nejnovější příchozí v událostech, které nevratně změní osud všech uvězněných?
Čtvrtá řada otevře dveře, které by si někteří obyvatelé možná přáli nechat navždy zavřené.
Obsazení: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy a Samantha Brown.
