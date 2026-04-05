Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Čtvrtá řada hororového fenoménu From od 20. dubna na HBO Max

Společnost Warner Bros. Discovery oznámila, že čtvrtá řada kritiky oceňovaného sci‑fi hororového fenoménu FROM ze služby MGM+ bude mít premiéru v pondělí 20. dubna na HBO Max v Čechách a na Slovensku.

Sérii FROM napsal scénárista John Griffin (Crater), showrunnerem je Jeff Pinkner (Lost, Alias, Fringe) a režisérem Jack Bender (Game of Thrones, Lost, The Institute). Čtvrtá řada pokračuje v odhalování záhady města, které uvězní každého, kdo do něj vstoupí - a nikdo z obyvatel neví proč ani jak uniknout.

Ve čtvrté řadě se obyvatelé děsivého města přibližují odpovědím, po kterých dlouho touží - jen aby zjistili, že cesta k pravdě je ještě temnější a nebezpečnější, než si představovali. Kdo je tajemný Muž ve žlutém a co od města chce? Mohou být odhalení Jadea a Tabithy konečně klíčem k cestě domů? Dokáže Boyd udržet město pohromadě, zatímco jeho tělo i mysl se rozkládají? A jakou roli sehraje nejnovější příchozí v událostech, které nevratně změní osud všech uvězněných?

Čtvrtá řada otevře dveře, které by si někteří obyvatelé možná přáli nechat navždy zavřené.

Obsazení: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy a Samantha Brown.

zdroj: WBD

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

