Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

NTV Plus s optimalizovanou kapacitou na 55E

Ruská satelitní placená televize NTV Plus v minulých dnech provedla optimalizaci satelitní kapacity na družici Jamal 402 (Yamal 402), který se nachází na pozici 55°E.

Optimalizace vysílací kapacity přišla z toho důvodu, aby se na satelitu vybraly takové transpondéry, které zajistí spolehlivé poskytování programů NTV Plus i v dalším období. Z toho důvodu došlo u některých multiplexů k drobným korekturám frekvencí, v některých i přesunu na zcela jiné transpondéry, které používají nikoliv severní ale ruský paprsek. To znamená optimalizované pokrytí na území Ruské federace, omezené mimo území RF.

NTV Plus pro Kaliningrad a Sibiř poskytoval své služby ze satelitu Express AT1 na nedaleké pozici 56°E. Před měsícem došlo k havárii satelitu a již se s ním nepodařilo navázat komunikaci. Provozovatel družice, společnost RSCC, pro zákazníky připravila náhradu v podobě satelitu Express AT2 s poloviční kapacitou (16 transpondérů v Ku pásmu). Náhradní družice byla uvedena měsíc po havárii původní družice. Pro zajištění kontinuity služeb se NTV Plus rozhodl poskytovat své služby ze zmíněného satelitu Jamal 402. Ten ale poskytuje určité nevýhody - je na jiné pozici (55°E), nabízí jen transpondéry s lineárními polarizacemi (horizontální a vertikální) a třetí a patrně klíčovým problémem je stáří družice. Satelit je již na konci své životnosti a již inklinuje (není na stabilní orbitální dráze). Znamená to, že družice driftuje a divákům se během dne slábne a ztrácí se signál. Vlastník družice, společnost Gazprom Space Systems, zatím nemá ve vesmíru náhradní družici.

technické parametry:

• Jamal 402 (55°E), freq. 10,845 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Jamal 402 (55°E), freq. 10,925 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Jamal 402 (55°E), freq. 11,345 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Jamal 402 (55°E), freq. 11,425 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Jamal 402 (55°E), freq. 11,580 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Jamal 402 (55°E), freq. 12,700 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

