Hudební TVR Folclor přešla na internet
TVR Folclor, jeden z televizních kanálů rumunského veřejnoprávního vysílatele TVR, změnil formu distribuce. Ve středu 1. dubna 2026 stanice přešla z tradičního éteru na on-line vysílání.
Tato změna se dotkla jak diváků satelitní televize (DTH), tak i OTT/IPTV platforem či kabelových sítí. Tematický kanál veřejnoprávní televize TVR je nyní k dispozici na platformě TVR+ (tvrplus.ro) a na dalších streamovacích platformách autorizovaných Národní radou pro vysílání.
K přesunu TVR Folclor z klasického éteru na internetovou distribuci došlo rozhodnutím představenstva SRTv ze dne 18. března 2026. Následně Národní audiovizuální rada (Consiliului National al Audiovizualului - CNA) na svém zasedání 31. března odebrala vysílací licenci pro TVR Folclor a zároveň udělila licenci pro vysílání v elektronických komunikačních sítích.
Rekonfigurací TVR Folclor jako mediální značky dostupné výhradně v digitálním prostředí se vedení veřejnoprávní televize snaží snížit náklady, ale také se přizpůsobit novým zvyklostem konzumace médií a zrychlené dynamice trhu," uvedla TVR ke změně distribuce programu.
Stanice TVR Folclor vysíla FTA přes satelit Eutelsat 16A (16°E) a dále také v pay-tv platformě Orange TV Romania na družici Hellas Sat 3 (39°E).