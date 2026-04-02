Americká AFN ukončila šíření tv stanic do Evropy
Televizní programy americké platformy AFN (American Forces Network) ukončily své šíření do Evropy. K distribuci programů až do 1. dubna 2026 využívaly kapacity na satelitu Eutelsat 9B (9°E).
Platforma AFN se dlouhodobě vysílá na kmitočtu 11,804 GHz s vertikální polarizací. Šířena je zde i nadále ale s výrazně obměněnou nabídkou. V rámci paketu AFN skončily všechny televizní stanice AFN. V multiplexu se nyní vysílají rozhlasové stanice AFN a to (zatím?) volně ( FTA). Vysílání si tak mohou naladit všichni diváci o volně vysílané rozhlasové stanice.
Multiplex aktuálně nabízí tyto rozhlasové programy, které jsou šířeny v MPEG audio kodeku (s výjimkou tří stanic).
AFN The Eagle Atlantic
AFN The Eagle Aviano (AAC)
AFN The Eagle Bavaria
AFN The Eagle Benelux
AFN The Eagle Incirlik (AAC)
AFN The Eagle Kaiserslautern
AFN The Eagle Naples
AFN The Eagle Rota
AFN The Eagle Souda Bay
AFN The Eagle Spangdahlem
AFN The Eagle Stuttgart (AAC)
AFN The Eagle Vicenza
AFN The Eagle Wiesbaden
AFN The Eagle Bahrain
AFN Sembach Afternoon Radio
Co se stalo s televizními programy AFN?
Televizní programy AFN fungují i nadále. Přesunuly se jen ze satelitu na internet (IP) a to do mobilní aplikace AFN Now, kterou lze zdarma stáhnout z obchodů Apple a Google Play pro smart phony a tablety s operačními systémy Apple a Android a vybrané chytré televizory a zařízení.
Programy AFN jsou určené pro americké jednotky umístěné v Evropě.
technické parametry - AFN TV:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,804 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK