CANAL+ ve Francii vyřadí kanály TV Breizh, Ushuaia TV a Histoire TV

Společnost CANAL+ chystá změnu v programové nabídce ve Francii. Z balíčků operátora budou vyřazeny tři tematické stanice TV Breizh, Ushuaia TV a Histoire TV. Místo nich získali abonenti dva jiné programy - o přírodě a zvířatech.
TV Breizh, Ushuaia TV a Histoire TV jsou tematické stanice z portfolia TF1 Thématiques a jsou distribuovány prostřednictvím satelitu a IPTV (CANAL+, SRF, Free a další). Skupina CANAL+ informovala své zákazníky ve Francii, že k 30. dubnu 2026 ukončí distribuci popisovaných tří stanic. Toto rozhodnutí připraví diváky o specifický obsah o bretonské kultuře, dobrodružství a historii.
Stanice TV Breizh je od roku 2007 vlastněna společností TF1 (dříve provozována společně s jiným vysílatelem). Jde o tematický kanál nabízející seriály a filmy, včetně fiktivní produkce.
Program Ushuaia TV byl spuštěn v roce 2005 a je zcela věnován přírodě, životnímu prostředí a objevování.
Kanál Histoire TV byl skupinou TF1 koupen v roce 2004. Zbývající akcie získala v roce 2015 výměnou za podíl v Eurosportu od Discovery. Stanice se specializuje na historické dokumenty.
Od 30. března 2026 nabízí CANAL+ France dva nové kanály - Love Nature, zaměřený na dokumenty o divoké přírodě, a Dog & Cat TV, určený pro majitele domácích mazlíčků.
Obsah z vyřazených stanic mohou zákazníci operátora sledovat na jiných programech. Seriály a zábavní pořady na Polar+ a RTL9, cestovní a přírodopisné relace na Planéte+ Adventure a Love Nature a historický a kulturní obsah na programech Toute L'Histoire a Museum.
zdroj: satkurier.pl + CANAL+ France