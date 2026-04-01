Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Na apríla slaví Prima COOL a na Velikonoce Prima KRIMI

| redakce | tisk | názory

Která jiná ze stanic skupiny Prima by mohla slavit narozeniny na apríla než Prima COOL, stanice známá právě svým specifickým humorem i grafikou. Přesně 1. dubna 2026 slaví své sedmnácté narozeniny.

Na Velikonoční pondělí, které letos vychází na 6. dubna, pak oslavuje osm let od svého spuštění Prima KRIMI.

Oba tematické kanály si pro diváky na jaře připravily celou řadu nových pořadů a premiérových filmů.

Prima COOL odvysílá svůj narozeninový film Tony má plán, který se typicky hodí mezi cool filmy. Hlavním hrdinou komedie, která je režijním debutem režisérky a scenáristky Barbory Kočičkové, je Tony, který se ocitá v absurdní situaci - uvězněný v kufru auta uprostřed světa zločinu a podvodů. Hvězdný pak bude pátek 10. 4., kdy se na obrazovkách představí film Hvězdná brána: Návrat. V hlavní roli pokračování kultovního filmu Stargate zazáří Richard Dean Anderson - známý za roli MacGyvera. V průběhu jara se pak na COOLu diváci mohou těšit na páteční invazi monster, kdy na ně každý týden bude číhat jiné nebezpečí.

V dubnu odstartují také COOL večerní seriály, a to hned premiérové řady oblíbených TV pořadů a show. V pondělí 6. 4. a v úterý 7. 4. ve 21.15 se moderátoři pověstné Grand Tour vydají na svou poslední cestu. Závěrečný road trip oblíbené trojice Clarkson-Hammond-James povede přes africký kontinent, konkrétně po Zimbabwe. Na cestu přitom moderátoři vyrazí legračními auty, která si vždy přáli vlastnit. Další pondělí, 13. 4., něco zůstane, ale ostatní se vymění. Zůstane Jeremy Clarkson, tentokrát však v naprosto jiné roli. Diváci se na oblíbeného moderátora mohou těšit v premiérové třetí řadě Clarksonovy farmy. Ta se zaměří na další krok v Clarksonově farmářském vzdělávání i na to, jak se farma vyrovnává se sezónními i dlouhodobými problémy.

Primu KRIMI ovládne zločin, jako vždy. Už v úterý 24. března se na obrazovky vrátil oblíbený novozélandský detektivní seriál Vraždy v Brokenwoodu - ve venkovském městečku čítajícím na 4900 obyvatel týdně dochází tak ke dvěma vraždám, a to za dost záhadných a znepokojivých okolností. Do akce proto velmi často vyráží tamní policejní tým v čele s detektivem Mikem Sheperdem.

Jaro pak bude ve znamení loučení, a to konkrétně s šéfinspektorkou Verou Stanhopeovou. Její Zločiny z vřesovišť se ve čtrnácté sérii představí ve dvou závěrečných dílech. Dlouhodobě běžící britský detektivní pořad podle knih Ann Cleevesové však nečeká velkolepý ani dramatický konec. V závěrečném díle Vera vyřeší svůj poslední případ, uzavře dlouho nevyřešené a osobně náročné vyšetřování a její tým kolem ní funguje naposledy v klasické sestavě. Odejde tak soustředěná, praktická a bez velkých emocí - přesně taková, jaká je.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




Další Zprávičky

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV

Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook