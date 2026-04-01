Na apríla slaví Prima COOL a na Velikonoce Prima KRIMI
Která jiná ze stanic skupiny Prima by mohla slavit narozeniny na apríla než Prima COOL, stanice známá právě svým specifickým humorem i grafikou. Přesně 1. dubna 2026 slaví své sedmnácté narozeniny.
Na Velikonoční pondělí, které letos vychází na 6. dubna, pak oslavuje osm let od svého spuštění Prima KRIMI.
Oba tematické kanály si pro diváky na jaře připravily celou řadu nových pořadů a premiérových filmů.
Prima COOL odvysílá svůj narozeninový film Tony má plán, který se typicky hodí mezi cool filmy. Hlavním hrdinou komedie, která je režijním debutem režisérky a scenáristky Barbory Kočičkové, je Tony, který se ocitá v absurdní situaci - uvězněný v kufru auta uprostřed světa zločinu a podvodů. Hvězdný pak bude pátek 10. 4., kdy se na obrazovkách představí film Hvězdná brána: Návrat. V hlavní roli pokračování kultovního filmu Stargate zazáří Richard Dean Anderson - známý za roli MacGyvera. V průběhu jara se pak na COOLu diváci mohou těšit na páteční invazi monster, kdy na ně každý týden bude číhat jiné nebezpečí.
V dubnu odstartují také COOL večerní seriály, a to hned premiérové řady oblíbených TV pořadů a show. V pondělí 6. 4. a v úterý 7. 4. ve 21.15 se moderátoři pověstné Grand Tour vydají na svou poslední cestu. Závěrečný road trip oblíbené trojice Clarkson-Hammond-James povede přes africký kontinent, konkrétně po Zimbabwe. Na cestu přitom moderátoři vyrazí legračními auty, která si vždy přáli vlastnit. Další pondělí, 13. 4., něco zůstane, ale ostatní se vymění. Zůstane Jeremy Clarkson, tentokrát však v naprosto jiné roli. Diváci se na oblíbeného moderátora mohou těšit v premiérové třetí řadě Clarksonovy farmy. Ta se zaměří na další krok v Clarksonově farmářském vzdělávání i na to, jak se farma vyrovnává se sezónními i dlouhodobými problémy.
Primu KRIMI ovládne zločin, jako vždy. Už v úterý 24. března se na obrazovky vrátil oblíbený novozélandský detektivní seriál Vraždy v Brokenwoodu - ve venkovském městečku čítajícím na 4900 obyvatel týdně dochází tak ke dvěma vraždám, a to za dost záhadných a znepokojivých okolností. Do akce proto velmi často vyráží tamní policejní tým v čele s detektivem Mikem Sheperdem.
Jaro pak bude ve znamení loučení, a to konkrétně s šéfinspektorkou Verou Stanhopeovou. Její Zločiny z vřesovišť se ve čtrnácté sérii představí ve dvou závěrečných dílech. Dlouhodobě běžící britský detektivní pořad podle knih Ann Cleevesové však nečeká velkolepý ani dramatický konec. V závěrečném díle Vera vyřeší svůj poslední případ, uzavře dlouho nevyřešené a osobně náročné vyšetřování a její tým kolem ní funguje naposledy v klasické sestavě. Odejde tak soustředěná, praktická a bez velkých emocí - přesně taková, jaká je.
zdroj: FTV Prima