Čtvrtek, 14. května 2026, svátek má Bonifác

Majitel TV Nova se připojil ke koalici proti pirátství

Majitel české komerční televize Nova a slovenské TV Markíza, společnost CME (Central European Media Enterprises) se připojila k přední světové koalici proti pirátství ACE (The Alliance for Creativity and Entertainment / Aliance pro kreativitu a zábavu).

CME, přední mediální a zábavní společnost působící ve střední a východní Evropě, přináší do ACE silné zkušenosti s investicemi do lokálního obsahu, zpravodajských programů a vysílání. Členství CME v ACE podtrhuje společný závazek chránit duševní vlastnictví, podporovat kreativní průmysl a zajistit, aby diváci měli přístup k legitimnímu a vysoce kvalitnímu obsahu.

Připojení k ACE odráží závazek CME chránit kreativitu a zajišťovat spravedlivé, předvídatelné a udržitelné mediální prostředí,“ uvedla Klára Brachtlová, zástupkyně generálního ředitele a vedoucí oddělení vnějších vztahů CME. „Spoluprací s ACE a jejími členy se snažíme posílit společné úsilí o ochranu evropských kreativních průmyslů a zachovat integritu audiovizuálního trhu.“

Společnost CME provozuje televizní stanice v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Rumunsku a Moldavsku, na Slovensku a ve Slovinsku a je jednou z předních mediálních a zábavních společností ve střední a východní Evropě. CME vysílá 47 televizních kanálů, a to jak volně dostupných, tak placených, a dosahuje celkem 49 milionů diváků. CME také vlastní a provozuje platformu Voyo SVOD a novou over-the-top službu Oneplay.

Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Eurovision Song Contest 2026
23:15 Luštitelé záhad II
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (5)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (36)
22:55 Kriminálka Vegas III (10)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (68)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Tankový prapor
21:55 Smrt si vybírá
23:50 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 2 (15)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův poloostrov (23)
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Nový vietor do plachiet (4/4)
22:00 Komisár Montalbano
23:55 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Zlatí chlapci (1/2)
21:00 Zlatí chlapci (2/2)
22:00 SK DEJINY
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (12)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (1/13)
21:20 Inženýrská odysea (2)
22:25 Tři vejce do skla

