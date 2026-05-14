Majitel TV Nova se připojil ke koalici proti pirátství
Majitel české komerční televize Nova a slovenské TV Markíza, společnost CME (Central European Media Enterprises) se připojila k přední světové koalici proti pirátství ACE (The Alliance for Creativity and Entertainment / Aliance pro kreativitu a zábavu).
CME, přední mediální a zábavní společnost působící ve střední a východní Evropě, přináší do ACE silné zkušenosti s investicemi do lokálního obsahu, zpravodajských programů a vysílání. Členství CME v ACE podtrhuje společný závazek chránit duševní vlastnictví, podporovat kreativní průmysl a zajistit, aby diváci měli přístup k legitimnímu a vysoce kvalitnímu obsahu.
„
Připojení k ACE odráží závazek CME chránit kreativitu a zajišťovat spravedlivé, předvídatelné a udržitelné mediální prostředí,“ uvedla Klára Brachtlová, zástupkyně generálního ředitele a vedoucí oddělení vnějších vztahů CME. „
Spoluprací s ACE a jejími členy se snažíme posílit společné úsilí o ochranu evropských kreativních průmyslů a zachovat integritu audiovizuálního trhu.“
Společnost CME provozuje televizní stanice v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Rumunsku a Moldavsku, na Slovensku a ve Slovinsku a je jednou z předních mediálních a zábavních společností ve střední a východní Evropě. CME vysílá 47 televizních kanálů, a to jak volně dostupných, tak placených, a dosahuje celkem 49 milionů diváků. CME také vlastní a provozuje platformu Voyo SVOD a novou over-the-top službu Oneplay.