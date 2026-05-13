Středa, 13. května 2026, svátek má Servác

FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby

FilmBox, klíčová značka z globálního portfolia společnosti SPI International, představí 10. června novou strategii napříč svými televizními kanály a streamovací službou. Rebranding přinese novou hodnotovou nabídku, výraznější profilaci jednotlivých kanálů a služeb, novou obsahovou strategii i audiovizuální identitu. Součástí změn budou také nové názvy a loga.

Rebranding společnosti FilmBox představuje významný krok k větší jednotnosti napříč televizními kanály a streamovací službou a zároveň jasněji vymezuje zaměření jednotlivých značek.

Hlavní kanál FilmBox bude od 10.6.2026 se v Česku a na Slovensku jmenovat FILMBOX+ one, stanice FilmBox Stars dostane ve stejný den nový název FILMBOX+ love&crime. Program FilmBox Premium se bude nově nazývat FILMBOX+ hits. Kanál FilmBox Extra se nově pojmenuje FILMBOX+ emotion, stanice FilmBox Family se přejmenuje na FILMBOX+ comedy. Vysílání kanálu FilmBox ArtHouse najdou diváci od uvedeného data pod názvem FILMBOX+ festival. Přejmenování FilmBox Action na FILMBOX+ action se českého a slovenského trhu netýká, neboť tento program na těchto trzích se nevysílá.

Streamovací služba FilmBox+ se bude nově jmenovat FILMBOX+ stream.

S přejmenováním stanic dostanou programy nová loga, vizuál a také žánrová vymezení.

Portfolio bude nyní zahrnovat kanály FILMBOX+ One, FILMBOX+ Love & Crime, FILMBOX+ Hits, FILMBOX+ Emotion, FILMBOX+ Action, FILMBOX+ Comedy a FILMBOX+ Festival. Každý z nich je přizpůsoben konkrétním potřebám a preferencím daného publika. Změny se dotknou také streamovací služby. Ta bude přejmenována na FILMBOX+ Stream a nabídne tematické výběry, širokou nabídku obsahu i živé televizní vysílání pro diváky, kteří chtějí sledovat, ne scrollovat. Služba bude spuštěna pod novou doménou filmboxplus.stream.




▲ Obr č. 1 - Nové názvy lineárních kanálů FilmBox a streamovací služby (foto: SPI/FilmBox)
FilmBox je jedním z klíčových pilířů našeho mezinárodního portfolia a má silné a stále rostoucí zastoupení ve střední a východní Evropě i na Balkáně. Tento rebranding je záměrným krokem do další fáze jeho rozvoje, kde se nově nastavená obsahová strategie vycházející z potřeb diváků a nová hodnotová nabídka propojují s moderním pojetím značky,“ říká Patrycja Gałązka Struzik, Chief Marketing & Digital Officer ve společnosti SPI International.

Všechny kanály i streamovací služba získají nová loga a moderní vizuální podobu. Barevné schéma bylo pečlivě zvoleno tak, aby usnadnilo odlišení stanic a podtrhlo jedinečný charakter každé značky.

Kanály budou i nadále distribuovány prostřednictvím předních kabelových a satelitních operátorů ve více než čtyřiceti zemích, zejména pak ve střední a východní Evropě a na Balkáně.

