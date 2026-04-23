Čtvrtek, 23. dubna 2026, svátek má Vojtěch

Energy TV, Rádio Proglas i Rádio Presston s licencemi

Na českém trhu mohou vysílat nové televizní a rozhlasové programy. Rozhodla o tom RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém šestém letošním zasedání konaného 21. dubna 2026.

Rádio Proglas se satelitní licencí

Křesťanská rozhlasová programová služba Rádio Proglas chce vysílat svůj program přes satelit i nadále. U domácího regulátora RRTV proto společnost Radio Proglas, s.r.o. požádala o udělení nové satelitní licence. Regulátor udělil provozovateli požadovanou licenci, která platí 8 let s datem platnosti od 15. června 2026.

Důvodem uvedení datumu v žádosti je skutečnost, že provozovatel již vlastnil satelitní licenci, která právě expiruje 15.6.2026. A plynule na ni naváže licence nová.

Rádio Proglas vysílá volně ( FTA) ze satelitu Astra 3C (23,5°E) z kapacity lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+.

Ráádio Presstón s licencí na DAB

Jinou licenci si u českého regulátora médií vyžádala společnost Presstón rádio s.r.o. Ta usilovala o licenci pro digitální rozhlasové pozemní vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) pro zbrusu nový program Ráádio Presstón. Licence platí 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí pro celoplošné vysílání. Stanice se již vysílá regionálně v multiplexech společnosti JOE Media, provozovatele sítě COLOR DAB+.

Energy TV míří do regionálního terestrického multiplexu

Na trhu se může vysílat zcela nový televizní program pod názvem Energy TV. Licenci pro digitální regionální terestrické vysílání získala pražská společnost Energy content s.r.o. Program se objeví v regionální síti 11 (RS11).



Podle licenčních podmínek se bude jednat o informační, zábavní a vzdělávací televizní program zaměřený na energii, technologie, životní prostředí a lifestyle. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně v českém jazyce.

Licence platí 12 let.

redakce

Nový sportovní volný HD kanál před startem
