ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti

Česká hudební rozhlasová stanice ZUN Rádio je ode dneška dostupná pro posluchače digitálního rozhlasového pozemního vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) v dalších regionech České republiky.
Stanice byla dnes 7. dubna 2026 v 16:30 hodin zařazena do regionálních DAB multiplexů společnosti Broadcast Services. Stanici si tak nově mohou naladit posluchači v regionálních DAB sítích R2, R9, R17, R22 a R26.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
ZUN Rádio se vysílá s datovým tokem 96 kbit/s v kodeku AAC s ochranou chyb EEP 2-A. Jde v pořadí o sedmou rozhlasovou stanici v DAB sítích Broadcast Services. Regionální DAB multiplexy operátora šíří stanice Rádio Čas, Čas Rock, Fresh rádio, Rádio Energic, Astra Rádio, Šlágr Rádio a zmíněnou nově přidanou stanici ZUN Rádio.
DAB multiplex BS s programem ZUN Rádio se vysílá z vysílačů Praha - Ládví a Benešov - Kozmice (blok 8C), Pardubice - Slatiňany a Svitavy - Hřebečov (blok 9A), Jihlava - Jeníkov (blok 6C), Brno - Hády (blok 10A), Ostrava - Lanová (9A) a Frenštát pod Radhoštěm (blok 9C). Vysílače tak částečně pokryvají území Prahy, Středočeského, Pardubického kraje, Vysočinu, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.
ZUN Rádio naleznou posluchači také v dalších DAB sítích - TELEKO, COLOR DAB a Fiera Touch. Kombinací distribuce v různých regionálních DAB sítích se stává stanice dostupnou pro většinu posluchačů v České republice.
Program ZUN Rádio je zaměřen na posluchače, kteří mají tradiční elektronickou hudbu a kvalitní house music.
Nastupující digitální pozemní rozhlasové vysílání nabízí příležitost stávajícím rozhlasovým stanicím z analogového éteru (VKV/FM) rozšířit pokrytí a též i vstup novým hráčům na rádiový trh. Pro poslech DAB vysílání je nutný rozhlasový přijímač s podporou DAB a to například přenosný receiver, stolní přijímač, auto rádio s DAB či USB DAB stick v počítači.
redakce
