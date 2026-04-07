Úterý, 7. dubna 2026, svátek má Heřman / Hermína

ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti

Česká hudební rozhlasová stanice ZUN Rádio je ode dneška dostupná pro posluchače digitálního rozhlasového pozemního vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) v dalších regionech České republiky.

Stanice byla dnes 7. dubna 2026 v 16:30 hodin zařazena do regionálních DAB multiplexů společnosti Broadcast Services. Stanici si tak nově mohou naladit posluchači v regionálních DAB sítích R2, R9, R17, R22 a R26.


▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
ZUN Rádio se vysílá s datovým tokem 96 kbit/s v kodeku AAC s ochranou chyb EEP 2-A. Jde v pořadí o sedmou rozhlasovou stanici v DAB sítích Broadcast Services. Regionální DAB multiplexy operátora šíří stanice Rádio Čas, Čas Rock, Fresh rádio, Rádio Energic, Astra Rádio, Šlágr Rádio a zmíněnou nově přidanou stanici ZUN Rádio.

DAB multiplex BS s programem ZUN Rádio se vysílá z vysílačů Praha - Ládví a Benešov - Kozmice (blok 8C), Pardubice - Slatiňany a Svitavy - Hřebečov (blok 9A), Jihlava - Jeníkov (blok 6C), Brno - Hády (blok 10A), Ostrava - Lanová (9A) a Frenštát pod Radhoštěm (blok 9C). Vysílače tak částečně pokryvají území Prahy, Středočeského, Pardubického kraje, Vysočinu, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

ZUN Rádio naleznou posluchači také v dalších DAB sítích - TELEKO, COLOR DAB a Fiera Touch. Kombinací distribuce v různých regionálních DAB sítích se stává stanice dostupnou pro většinu posluchačů v České republice.



Program ZUN Rádio je zaměřen na posluchače, kteří mají tradiční elektronickou hudbu a kvalitní house music.

Nastupující digitální pozemní rozhlasové vysílání nabízí příležitost stávajícím rozhlasovým stanicím z analogového éteru (VKV/FM) rozšířit pokrytí a též i vstup novým hráčům na rádiový trh. Pro poslech DAB vysílání je nutný rozhlasový přijímač s podporou DAB a to například přenosný receiver, stolní přijímač, auto rádio s DAB či USB DAB stick v počítači.

Přečtěte si také

Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky

