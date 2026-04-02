Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV

Košický telekomunikační operátor Antik Telecom rozšiřuje svou televizní nabídku OTT služby Antik TV a Antik TV Optik a DTH platformy Antik Sat o prémiový kanál BBC First.

Stanice BBC First přináší exkluzivní výběr úspěšných britských seriálů z oblasti dramatu a kriminálního žánru, které si diváci mohou vychutnat v jejich autentické podobě v původním anglickém znění.

BBC First se dlouhodobě zaměřuje na špičkovou dramatickou tvorbu. V jeho programové nabídce dominují tituly, které si získaly přízeň diváků i uznání odborné veřejnosti. Mezi nejvýrazněji patří kriminální drama Unforgotten, oceněné prestižní cenou BAFTA, jejíž očekávanou 6. sérii uvidí diváci v premiéře právě letos.


▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom v Košicích (foto: Antik Telecom)

Silné zastoupení má také forenzní seriál Silent Witness, který patří mezi nejdéle vysílané značky britské televize. Fanoušci „odlehčené“ detektivky se mohou těšit na jubilejní 15. sérii oblíbeného hitu Death in Paradise, ale také na úplnou novinku z tohoto žánru - seriál Death Valley.



Nabídku doplňuje historické drama Call the Midwife, jakož i nové pokračování seriálů Father Brown nebo Shakespeare & Hathaway: Private Investigators. Pro milovníky napětí a drsnější atmosféry přináší rok 2026 na obrazovky BBC First i druhou sérii vysoce hodnoceného policejního dramatu Blue Lights či novinky jako Lynley, Ellis a současné dramata Paula a Life.

"Zařazení kanálu BBC First do naší nabídky je strategickým krokem, kterým reagujeme na rostoucí poptávku po kvalitní a ověřené televizní tvorbě. Divákům přinášíme seriály, které patří mezi nejoblíbenější na trhu a zároveň jim nabízíme exkluzivní přístup k nejnovějším premiérám přímo z britské produkce," uvádí Vlastimil Lakatoš, produktový ředitel společnosti Antik Telecom.

Kanál BBC First je dostupný pro zákazníky ve slovenské i české službě napříč všemi dostupnými platformami - Antik TV, Antik SAT i Antik TV Optik.

Je určen divákům, kteří vyhledávají inteligentní příběhy, silné herecké výkony a prvotřídní zpracování typické pro britskou produkci.

Přečtěte si také

Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

