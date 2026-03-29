COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí

COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytíDNES! | Tisk | komentáře
Společnost JOE Media, provozovatel regionálních digitálních rozhlasových multiplexů ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting), výrazně rozšířila pokrytí své sítě COLOR DAB. Stanici si nově mohou naladit posluchači ve dvou regionech České republiky.
V sobotu 28. března 2026 v 15:00 hodin byl uveden do provozu nový DAB vysílač Kozlov. Nachází se na hranici Středočeského a Jihočeského kraje v nadmořské výšce 708 metrů. Vysílač pracuje v jednofrekvenční SFN síti spolu s vysílačem České Budějovice na bloku (kanálu) 9C (frekvence 206,352 MHz). Povolený výkon vysílače je 10 kW ERP.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
S ohledem na umístění pokryje vysílač Kozlov severní část Jihočeského kraje a jižní část Středočeského kraje. Omezeně může pokrýt menší území i sousedních regionů - tedy Plzeňského kraje a Vysočinu.
Jihočeský multiplex COLOR DAB poskytuje mírně odlišnou nabídku od středočeské verze. Posluchačům nabízí celkem 10 rozhlasových stanic a to následující:
* Americana Radio (bit rate 64 kbit/s, ochrana chyb EEP 3-A)
* Astra Radio (72 kbit/s, EEP 3-A)
* COLOR MusicRadio (96 kbit/s, EEP 3-A)
* Classic Praha (128 kbit/s, EEP 2-B)
* Expres FM (96 kbit/s, EEP 3-A)
* HEY Radio (96 kbit/s, EEP 3-A)
* MusicOnly (96 kbit/s, EEP 3-A)
* ZUN radio (72 kbit/s, EEP 2-A)
* Šlágr Rádio (72 kbit/s, EEP 2-A)
* Rádio Sázava (64 kbit/s, EEP 3-A)
Jihočeská verze multiplexu COLOR DAB se identifikuje jako "COLOR DAB+ JC". Oproti středočeské nevysílá testovací pozice.
redakce
