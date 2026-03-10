Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 10. března 2026, svátek má Viktorie

FilmBoxy čeká velký rebranding

DNES! | Tisk | komentáře

Filmové kanály FilmBox filmové a distribuční společnosti FilmBox / SPI International čekají významné změny. Řada stanic se divákům brzy představí pod novými názvy.

Televizní portfolio Grupy Kino Polska čekají významné změny. Podle informací portálu satkurier.pl se chystá rebranding šesti kanálů provozovatele - stanice Kino TV a všech stanic z rodiny FilmBox v Polsku. Změní se nejenom názvy programů ale i obsah.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Stávající grafika stanic FilmBox byla představena v roce 2020. Ilustrační foto (foto: SPI Int.)
V Polsku provozuje Grupa Kino Polska stanice Kino TV, FilmBox Action, FilmBox Arthouse, FilmBox Family, FilmBox Extra a FilmBox Premium. Největší změnou bude přejmenování stanice Kino TV, která se nově bude jmenovat FILMBOX+ one. U ostatních rebrandingů zůstane první část názvu stejná, ovšem tentokrát psaná velkými písmeny (FILMBOX) doplněná o ikonické plus "+". Druhá část názvu se změní.

Stanice FilmBox Action se přejmenuje na FILMBOX+ action, program FilmBox Arthouse dostane nový název FILMBOX+ festival. Stanice FilmBox Family se představí pod novou značkou FILMBOX+ comedy. Stanice FilmBox Extra bude nově fungovat pod brandem FILMBOX+ emotion a FilmBox Premium se představí pod jménem FILMBOX+ hits.

Nové názvy stanic FilmBox a Kino TV

Kino TV -› FILMBOX+ one
FilmBox Action -› FILMBOX+ action
FilmBox Arthouse -› FILMBOX+ festival
FilmBox Family -› FILMBOX+ comedy
FilmBox Extra -› FILMBOX+ emotion
FilmBox Premium -› FILMBOX+ hits

Kdy ke změně dojde?

Rebranding stanic FilmBox je v Polsku naplánován na 10. června letošního roku. Zatím není známo, zda ve stejnou dobu budou stanice představeny pod novými názvy i v České republice a na Slovensku. Nicméně k rebrandingu dojde i u stanic na území bývalé federace.

Potvrzujeme, že práce na rebrandingu značky FilmBox v současnosti probíhají. Další informace poskytneme, jakmile budou k dispozici,“ uvedlo webu parabola.cz tiskové oddělení SPI International.



Kanály FilmBox u nás

Situace na českém a slovenském trhu je trochu odlišná od toho polského. Diváci u nás mají stanici s adrenalinovým obsahem na CANAL+ Action. A očekává se, že v tomto směru žádná změna neproběhne.

Z kanálů pod značkou FilmBox se v Česku a na Slovensku vysílají programy FilmBox, FilmBox Stars, FilmBox Family, FilmBox Premium, FilmBox Extra a FilmBox Arthouse. Tedy první dvě stanice diváci v Polsku nemají.

Kanály FilmBox provozuje společnost SPI International, vlastněná skupinou CANAL+. Záměrem majitele stanic je posílení stanic na trhu a jejich přizpůsobení aktuálním potřebám trhu a poptávce televizních diváků.

s využitím satkurier.pl

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
MAGENTA TV se rozšířila o TV Paprika
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:05 Četnické humoresky (10/39)
kanál CT2 20:00 My, občané Protektorátu (1/3)
21:00 Nezlomné
21:45 Kuratorium
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (42)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (7)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (49)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (5)
21:30 Labyrint (1)
22:45 Profesionálové 2 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (1/6)
22:55 Prirodzený talent
kanál DVOJKA 20:10 Studená vojna špiónov (4/4)
21:00 Liza Minnelli: Zlaté dieťa Hollywoodu
22:00 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (13)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Ztracená lebka (1)
22:00 Muž na radnici (6)
23:15 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook