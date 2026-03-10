FilmBoxy čeká velký rebranding

FilmBoxy čeká velký rebrandingDNES! | Tisk | komentáře
Filmové kanály FilmBox filmové a distribuční společnosti FilmBox / SPI International čekají významné změny. Řada stanic se divákům brzy představí pod novými názvy.
Televizní portfolio Grupy Kino Polska čekají významné změny. Podle informací portálu satkurier.pl se chystá rebranding šesti kanálů provozovatele - stanice Kino TV a všech stanic z rodiny FilmBox v Polsku. Změní se nejenom názvy programů ale i obsah.
▲ Obr č. 1 - Stávající grafika stanic FilmBox byla představena v roce 2020. Ilustrační foto (foto: SPI Int.)
V Polsku provozuje Grupa Kino Polska stanice Kino TV, FilmBox Action, FilmBox Arthouse, FilmBox Family, FilmBox Extra a FilmBox Premium. Největší změnou bude přejmenování stanice Kino TV, která se nově bude jmenovat FILMBOX+ one. U ostatních rebrandingů zůstane první část názvu stejná, ovšem tentokrát psaná velkými písmeny (FILMBOX) doplněná o ikonické plus "+". Druhá část názvu se změní.
Stanice FilmBox Action se přejmenuje na FILMBOX+ action, program FilmBox Arthouse dostane nový název FILMBOX+ festival. Stanice FilmBox Family se představí pod novou značkou FILMBOX+ comedy. Stanice FilmBox Extra bude nově fungovat pod brandem FILMBOX+ emotion a FilmBox Premium se představí pod jménem FILMBOX+ hits.
Z kanálů pod značkou FilmBox se v Česku a na Slovensku vysílají programy FilmBox, FilmBox Stars, FilmBox Family, FilmBox Premium, FilmBox Extra a FilmBox Arthouse. Tedy první dvě stanice diváci v Polsku nemají.
Kanály FilmBox provozuje společnost SPI International, vlastněná skupinou CANAL+. Záměrem majitele stanic je posílení stanic na trhu a jejich přizpůsobení aktuálním potřebám trhu a poptávce televizních diváků.
s využitím satkurier.pl
redakce
Kdy ke změně dojde?Rebranding stanic FilmBox je v Polsku naplánován na 10. června letošního roku. Zatím není známo, zda ve stejnou dobu budou stanice představeny pod novými názvy i v České republice a na Slovensku. Nicméně k rebrandingu dojde i u stanic na území bývalé federace.
Potvrzujeme, že práce na rebrandingu značky FilmBox v současnosti probíhají. Další informace poskytneme, jakmile budou k dispozici,“ uvedlo webu parabola.cz tiskové oddělení SPI International.
Kanály FilmBox u násSituace na českém a slovenském trhu je trochu odlišná od toho polského. Diváci u nás mají stanici s adrenalinovým obsahem na CANAL+ Action. A očekává se, že v tomto směru žádná změna neproběhne.
Z kanálů pod značkou FilmBox se v Česku a na Slovensku vysílají programy FilmBox, FilmBox Stars, FilmBox Family, FilmBox Premium, FilmBox Extra a FilmBox Arthouse. Tedy první dvě stanice diváci v Polsku nemají.
Kanály FilmBox provozuje společnost SPI International, vlastněná skupinou CANAL+. Záměrem majitele stanic je posílení stanic na trhu a jejich přizpůsobení aktuálním potřebám trhu a poptávce televizních diváků.
