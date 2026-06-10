RTI cz spustila vysílač Mladá Boleslav

RTI cz spustila vysílač Mladá BoleslavDNES! | Tisk | komentáře
Plzeňská společnost RTI cz rozšiřuje a vylepšuje pokrytí (nejen) Středočeského kraje signálem DAB multiplexu celoplošné sítě C (multiplex C). Do provozu uvedla vysílač Mladá Boleslav - Chloumek.
Lepší signál v severovýchodní části Středočeského kraje, jižní části Libereckého kraje a západní části Královéhradeckého kraje mohou mít nyní posluchači celoplošného DAB multiplexu C. Firma RTI cz uvedla v úterý 9. června do provozu vysílač z kóty Mladá Boleslav - Chloumek. Vysílač pracuje, stejně jako ostatní vysílače ve středních Čechách, na kanálu (bloku) 8D s výkonem 5 kW ERP a nachází se jihovýchodně od města Mladá Boleslav. Jedná se o vůbec první DAB vysílač v regionu Mladá Boleslav. Doposud se v okolí města nacházely jen VKV/FM vysílače.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
DAB multiplex RTI cz ve středních Čechách se identifikuje jako "RTI cz STC". Obsahuje celkem 9 celoplošných programů - Rádio Blaník, Český Blaník, Hitrádio 90, Rock Radio, Radio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor. Ve středních Čechách se v paketu RTI cz vysílá Hitrádio City a pro region Střední Čechy navíc vzdělávací EDU Rádio.
RTI cz je jedním z provozovatelů celoplošného digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Operátor sítě postupně uvádí do provozu nové vysílače, které pokrývají tzv. bílá místa a zlepšují pokrytí území.
V České republice fungují celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programová nabídka Českých Radiokomunikací a zmíněný multiplex C (RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 lokálních a regionálních DAB sítí.
Pro vysílání DAB multiplexů se využívá tzv. třetí televizní pásmo (VHF). Pro příjem je nutný DaB přijímač (přenosné či stolní rádio, USB DAB stick či autorádio).
redakce
Lepší signál v severovýchodní části Středočeského kraje, jižní části Libereckého kraje a západní části Královéhradeckého kraje mohou mít nyní posluchači celoplošného DAB multiplexu C. Firma RTI cz uvedla v úterý 9. června do provozu vysílač z kóty Mladá Boleslav - Chloumek. Vysílač pracuje, stejně jako ostatní vysílače ve středních Čechách, na kanálu (bloku) 8D s výkonem 5 kW ERP a nachází se jihovýchodně od města Mladá Boleslav. Jedná se o vůbec první DAB vysílač v regionu Mladá Boleslav. Doposud se v okolí města nacházely jen VKV/FM vysílače.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
DAB multiplex RTI cz ve středních Čechách se identifikuje jako "RTI cz STC". Obsahuje celkem 9 celoplošných programů - Rádio Blaník, Český Blaník, Hitrádio 90, Rock Radio, Radio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor. Ve středních Čechách se v paketu RTI cz vysílá Hitrádio City a pro region Střední Čechy navíc vzdělávací EDU Rádio.
RTI cz je jedním z provozovatelů celoplošného digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Operátor sítě postupně uvádí do provozu nové vysílače, které pokrývají tzv. bílá místa a zlepšují pokrytí území.
V České republice fungují celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programová nabídka Českých Radiokomunikací a zmíněný multiplex C (RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 lokálních a regionálních DAB sítí.
Pro vysílání DAB multiplexů se využívá tzv. třetí televizní pásmo (VHF). Pro příjem je nutný DaB přijímač (přenosné či stolní rádio, USB DAB stick či autorádio).
redakce