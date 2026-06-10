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RTI cz spustila vysílač Mladá Boleslav

DNES! | Tisk | komentáře

Plzeňská společnost RTI cz rozšiřuje a vylepšuje pokrytí (nejen) Středočeského kraje signálem DAB multiplexu celoplošné sítě C (multiplex C). Do provozu uvedla vysílač Mladá Boleslav - Chloumek.

Lepší signál v severovýchodní části Středočeského kraje, jižní části Libereckého kraje a západní části Královéhradeckého kraje mohou mít nyní posluchači celoplošného DAB multiplexu C. Firma RTI cz uvedla v úterý 9. června do provozu vysílač z kóty Mladá Boleslav - Chloumek. Vysílač pracuje, stejně jako ostatní vysílače ve středních Čechách, na kanálu (bloku) 8D s výkonem 5 kW ERP a nachází se jihovýchodně od města Mladá Boleslav. Jedná se o vůbec první DAB vysílač v regionu Mladá Boleslav. Doposud se v okolí města nacházely jen VKV/FM vysílače.


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▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
DAB multiplex RTI cz ve středních Čechách se identifikuje jako "RTI cz STC". Obsahuje celkem 9 celoplošných programů - Rádio Blaník, Český Blaník, Hitrádio 90, Rock Radio, Radio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor. Ve středních Čechách se v paketu RTI cz vysílá Hitrádio City a pro region Střední Čechy navíc vzdělávací EDU Rádio.

RTI cz je jedním z provozovatelů celoplošného digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Operátor sítě postupně uvádí do provozu nové vysílače, které pokrývají tzv. bílá místa a zlepšují pokrytí území.



V České republice fungují celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programová nabídka Českých Radiokomunikací a zmíněný multiplex C (RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 lokálních a regionálních DAB sítí.

Pro vysílání DAB multiplexů se využívá tzv. třetí televizní pásmo (VHF). Pro příjem je nutný DaB přijímač (přenosné či stolní rádio, USB DAB stick či autorádio).

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