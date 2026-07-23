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Čtvrtek, 23. července 2026, svátek má Libor

MAGENTA TV: Novinka ve Videotéce, Spider-Man maraton i nový kanál Prima sport

DNES! | Tisk | komentáře

Operátor IPTV/OTT platformy MAGENTA TV, společnost T-Mobile CZ, rozšiřuje svoji nabídku o exkluzivní novinku ve Videotéce, nabízí speciální VOD kanál Spider-Man kino a zařazuje nový sportovní kanál Prima sport.


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▲ Obr č. 1 - Novinka v MAGENTA TV: VOD kanál Spiderman Kino (foto: T-Mobile)
Od 29. července MAGENTA TV zařadí do své Videotéky premiéru dobrodružného animovaného filmu Mazlíčci v průšvihu. Snímek pro celou rodinu sleduje napínavý příběh skupiny zvířecích hrdinů, kteří se ocitnou na palubě uneseného vlaku a musí společně zabránit katastrofě. Titul bude dostupný zákazníkům od tarifu M Plus.

V období od 24. do 31. července MAGENTA TV nabídne speciální VOD kanál Spider-Man kino. Divákům přinese maraton všech předchozích filmů s populárním komiksovým hrdinou, a to bez reklam. Naváže tak na premiéru nového snímku Spider-Man: Zbrusu nový den, který vstupuje do českých kin 29. července. Kanál bude dostupný od tarifu S Plus na programové pozici 22.


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▲ Obr č. 1 - Logo Prima sport
Sportovní nabídku MAGENTA TV rozšíří nový kanál Prima sport. Ten ještě před svým oficiálním spuštěním 17. srpna nabídne divákům přímý přenos utkání 3. předkola Ligy mistrů, kde se domácí Sparta Praha utká s francouzským Olympique Lyon. Kanál Prima sport bude dostupný na programové pozici 103.

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