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Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W

DNES! | redakce | tisk | názory

Dobrá zpráva pro lovce volně ( FTA) vysílaných programů, zvláště pro fanoušky hudebních televizí. Rumunská videoklipová televize H!t Music je k dispozici zcela zdarma bez jakékoliv karty a předplatného.

Stanice se vysílá v MPEG-2 v SD rozlišení z kapacity satelitní pay-tv platformy Digi TV Romania na satelitu Intelsat 10-02 (1°W), odkud vysílají i televizní platformy freeSAT, Telly, MAGENTA TV Sat, DIGI SK a Magio TV SAT.

H!T Music Channel Romania - záběr z příjmu stanice
▲ H!T Music Channel Romania - záběr z příjmu stanice

Vysílání H!t Music Channel se roky bylo šířeno volně. Následně operátor signál stanice zakódoval. Nyní se program vrací k volnému vysílání.

Přechod na volné satelitní vysílání nyní přichází zvláště vhod po uzavření hudebních stanic MTV společností Paramount Global v závěru loňského roku.

technické parametry - H!t Music Channel Romania:

• Intelsat 10-02 (1°W), freq. 12,723 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

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TV program

kanál CT1 20:15 MOST! (2/8)
21:00 Volha (2/5)
22:15 Okno do hřbitova
kanál CT2 20:00 Montmartre (1/8)
20:55 Montmartre (2/8)
21:50 Jesse Stone: Smrt v jezeře
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty (2)
21:30 Farma Česko II (11)
22:40 FBI VI (10)
kanál PRIMA 20:15 Zloba: Královna černé magie
22:05 Are You The One? Česko
23:05 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Když Burian prášil
22:20 Případ pro zvláštní skupinu (3)
23:40 Maigret (15)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:55 Cyranův ostrov (13, 14)
21:55 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (6/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:57 Vraždy v Dinarde
kanál DVOJKA 21:55 Spýtaj sa, kto to bol Giovanni Falcone
23:25 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
23:55 Cez lupu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (10)
21:25 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 U nás doma (4)
21:30 U nás doma (5)
22:30 Madla zpívá Evropě

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