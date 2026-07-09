Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W

Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1WDNES! | redakce | tisk | názory
Dobrá zpráva pro lovce volně ( FTA) vysílaných programů, zvláště pro fanoušky hudebních televizí. Rumunská videoklipová televize H!t Music je k dispozici zcela zdarma bez jakékoliv karty a předplatného.
Stanice se vysílá v MPEG-2 v SD rozlišení z kapacity satelitní pay-tv platformy Digi TV Romania na satelitu Intelsat 10-02 (1°W), odkud vysílají i televizní platformy freeSAT, Telly, MAGENTA TV Sat, DIGI SK a Magio TV SAT.
Vysílání H!t Music Channel se roky bylo šířeno volně. Následně operátor signál stanice zakódoval. Nyní se program vrací k volnému vysílání.
Přechod na volné satelitní vysílání nyní přichází zvláště vhod po uzavření hudebních stanic MTV společností Paramount Global v závěru loňského roku.
technické parametry - H!t Music Channel Romania:
• Intelsat 10-02 (1°W), freq. 12,723 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA