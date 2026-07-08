Turecké kanály ATV se přesunou do tureckého paprsku?DNES! | redakce | tisk | názory
Změnu v satelitní distribuci patrně chystá turecká privátní televize ATV. Ta začala testovat vysílání na nové frekvenci, která patří nejnovějšímu domácímu (tureckému) komunikačnímu satelitu Türksat 6A.
Vedle nové frekvence a satelitu je také zajímavý posun ve vysílacím paprsku. Turecká ATV dlouhodobě vysílala svoji programovou nabídku ve východním svazku satelitu Türksat 3A na kmitočtu 12,054 GHz. S ohledem na stáří družice bylo časem vysílání přesunuto na novější Türksat 4A, kde vysílá doposud a to bez změny frekvence a paprsku. Mírně se změnilo pokrytí, neboť východní paprsek z Türksat 4A je ve střední Evropě slabší.
DVB-S multiplex s programy ATV se ale nečekaně objevil na novém kmitočtu 12,169 GHz, který je provozován z nejnovějšího tureckého komunikačního satelitu Türksat 6A. Vedle nové frekvence a satelitu se změnil i paprsek na turecký.
Turecký paprsek ze satelitu Türksat 6A byl před časem testován provozovatelem družice. Má zajistit takové pokrytí, které odpovídá potřebám provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání. ATV je prvním z vysílatelů, který jej nyní využívá. Zatím není známo, zda jej pouze testuje, nebo chystá přesun na tento nový vysílací kmitočet. Provozovatel televizní skupiny ATV nadále propaguje původní vysílací frekvenci 12,054 GHz.
V rámci multiplexu ATV (tedy jak na původní 12,054 GHz, tak i nové frekvenci 12,169 GHz) se vysílají programy ATV Türkiye HD, A Haber HD a A Spor HD (vše MPEG-4 v HD), dále totožné stanice v SD a také A2, Minika Cocuk a Minika Go (vše v MPEG-2 v SD). Dále jsou v paketu čtyři rozhlasové stanice. Programová nabídka celého multiplexu je poskytována volně ( FTA).
S případným přesunem multiplexu ATV na nový satelit nebudou programy dostupné pro některé satelitní diváky z důvodu změny vysílacího paprsku (a satelitu). Nicméně pro diváky v Evropě se vysílají speciálně programy ATV Avrupa HD a A Haber HD v silném západním paprsku satelitu Türksat 4A, který je možné přijímat s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm). ATV Avrupa je mezinárodní verze stanice ATV Türkiye. Vysílá tedy pořady na které má provozovatel nakoupené vysílací práva pro šíření v zahraničí. Navíc mezinárodní verze umožňuje provozovateli vysílání více přizpůsobit obsah divákům mimo území Turecka - vysíláním informací, upoutávek, reklam či jiných pořadů.
nové technické parametry - multiplex ATV:
• Türksat 6A (42°E), freq. 12,169 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA, turecký paprsek
původní technické parametry - multiplex ATV:
• Türksat 4A (42°E), freq. 12,054 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA, východní paprsek
technické parametry - mini multiplex ATV do Evropy (programy ATV Avrupa HD, A Haber HD:
• Türksat 4A (42°E), freq. 11,883 GHz, pol. V, SR 5000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA, západní paprsek