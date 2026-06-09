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Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP

DNES! | redakce | tisk | názory

Celkem čtyři volně ( FTA) vysílané polské privátní televize - jmenovitě Antena, Home TV, Nuta Gold a Nuta TV - začaly vysílat z jiného multiplexu operátora CANAL+ Polska.

Výše uvedené stanice se objevily na kmitočtu 11,488 GHz s horizontální polarizací. Doposud se tyto programy šířily na kmitočtu 10,719 GHz s vertikální polarizací, kde jsou ještě stále dostupné.

Nuta Gold se stěhuje na novou frekvenci. Záběr z vysílání
▲ Nuta Gold se stěhuje na novou frekvenci. Záběr z vysílání

Změna frekvence stanic je součástí optimalizace satelitní kapacity provozovatele CANAL+ Polska, který programům poskytuje satelitní služby. Programy jsou nyní souběžně dostupné na původních i nových parametrech s cílem zajistit plynulý přechod zákazníků na nové parametry.

Stanice nadále vysílají volně (FTA)v MPEG-4 v SD. Pokrytí zůstalo stejné. Pro diváky s vlastními přijímači tyto změny vyžadují nové naskenování programů.

nové technické parametry - Adventure HD (zakódovaný), Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, kryptovaný/FTA

původní technické parametry - Adventure HD (zakódovaný), Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, kryptovaný/FTA

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