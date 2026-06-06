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Uzbecké programy opustily 52E

DNES! | redakce | tisk | názory

Paket volných ( FTA) a zakódovaných uzbeckých televizních a rozhlasových programů opustil orbitální pozici 52°E, kde je zaparkovaný komunikační satelit TurkmenÄlem/MonacoSat.

DVB-S2 platforma operátora RRTM se vysílala na kmitočtu 10,926 GHz s horizontální polarizací ve východním paprsku. Příjem byl možný s parabolami od průměru cca 80 cm.

Paket obsahoval volně vysílané programy O'zbekiston 1 Telekanali, Yoshlar, Madaniyat va marifat, Dunyo Boylab, Bolajon, Navo, Kinoteatr (vše SD) a také Mahalla HD, O'zbekiston 24 HD a Lux.TV HD. Dále paket obsahoval stanice Sport Uzbekistan, Futbol TV, Zor TV, MY 5, Sevimli TV, FTV Telekanali, Milliy TV a O'zbeskiston Tarixi (vše CA Verimatrix). V paketu byly ještě čtyři rozhlasové programy.

Vysílací DVB-S2 platforma společnosti RRTM (Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi) se vysílá přes satelit i nadále. K dispozici je pouze na satelitu NSS 12 (57°E) v paprsku Střední Asie (Central Asia beam), na kmitočtu 11,610 GHz, pol. H, SR 20200, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, který ale není možné přijímat ve střední Evropě s parabolami běžných rozměrů.

Není známo, zda se jedná o dočasný výpadek (technický problém) v distribuci RRTM na pozici 52°E, nebo definitivní rozhodnutí poskytovat službu už jen z jedné orbitální pozice. O programy tak přišli nejenom diváci FTA programů, ale i placené televize Alem TV, která se na distribuci stanic RRTM spoléhala. V minulosti totiž uzbecké programy poskytovala (zakódovaně) z vlastní satelitní kapacity. Vlastní distribuci uzbeckých stanic ukončila po spuštění platformy RRTM na pozici 52°E.

Televizní a rozhlasová DVB-S2 platforma RRTM se vysílala na pozici 52°E od poloviny února 2020. Tedy více než 6 let.

bývalé technické parametry - RRTM (vysílání bylo zde ukončeno!):

• TurkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,926 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA/Verimatrix

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