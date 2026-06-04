MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu

MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na FransatuDNES! | redakce | tisk | názory
Francouzská mediální skupina M6 Group bude vysílat zápasy z MIS ve fotbale 2026 živě a v ultra vysokém rozlišení (Ultra HD) ve formátu 4K a to prostřednictvím satelitní platformy Fransat, operátora Eutelsat.
S ohledem na rozsáhlé pokrytí satelitu Eutelsat 5 West B si budou moci vychutnat diváci v celé pevninské Francii událost ve vynikající kvalitě obrazu bez omezení příjmu nebo šířky pásma. Tato událost zdůrazňuje zásadní roli satelitní technologie jako doplňku pozemních sítí při zajišťování univerzálního přístupu k televizním službám v celé zemi.
Od 11. června do 19. července 2026 budou moci všichni zákazníci Fransatu vybavení kompatibilním satelitním zařízením Fransat UHD sledovat zápasy vysílané v rozlišení 4K na stanici M6 4K, která je k dispozici na 56. pozici v EPG platfomy Fransat.
Satelitní technologie zajišťuje univerzální pokrytí a spolehlivou a stabilní kvalitu příjmu, což je nezbytné během velkých živých sportovních událostí, které spojují diváky.
technické parametry - M6 4K:
• Eutelsat 5 West B 5°W), freq. 11,554 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess