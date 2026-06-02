Úterý, 2. června 2026, svátek má Jarmil

Euronews English HD se přesunul na novou frekvenci

Tři jazykové volně ( FTA) šířené verze panevropského zpravodajského a informačního kanálu Euronews se vysílají od 1. června 2026 z nových vysílacích parametrů na pozicích 13°E a 9°E.

Euronews English HD najdou diváci na satelitním systému Eutelsat Hot Bird už jen na nové frekvenci 12,520 GHz. Na stejné se vysílá také SD verze italské mutace Euronews. Novým poskytovatelem satelitních služeb pro tyto dva programy se stala společnost STN.

Euronews v ruském jazyce změnil rovněž frekvenci. Vysílá se přes Eutelsat 9B, na novém kmitočtu 11,823 GHz. Vysílání je poskytováno v SD rozlišení.

Souběžná distribuce na původních (již odpojených) a nových frekvencích probíhala 6 týdnů. Diváci měli dostatek času na přeladění svých přijímacích zařízení.

nové technické parametry - Euronews English HD, Euronews Italian:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,520 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

nové technické parametry - Euronews Russia:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,823 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
