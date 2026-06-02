Euronews English HD se přesunul na novou frekvenci
Tři jazykové volně ( FTA) šířené verze panevropského zpravodajského a informačního kanálu Euronews se vysílají od 1. června 2026 z nových vysílacích parametrů na pozicích 13°E a 9°E.
Euronews English HD najdou diváci na satelitním systému Eutelsat Hot Bird už jen na nové frekvenci 12,520 GHz. Na stejné se vysílá také SD verze italské mutace Euronews. Novým poskytovatelem satelitních služeb pro tyto dva programy se stala společnost STN.
Euronews v ruském jazyce změnil rovněž frekvenci. Vysílá se přes Eutelsat 9B, na novém kmitočtu 11,823 GHz. Vysílání je poskytováno v SD rozlišení.
Souběžná distribuce na původních (již odpojených) a nových frekvencích probíhala 6 týdnů. Diváci měli dostatek času na přeladění svých přijímacích zařízení.
nové technické parametry - Euronews English HD, Euronews Italian:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,520 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
nové technické parametry - Euronews Russia:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,823 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA