Channel 21 HD skončil, pozici obsadil konkurenční HSE Trend HD
Na satelitním systému Astra na pozici 19,2°E ukončila na konci května své vysílání teleshoppingová televize Channel 21, která před 25 lety odstartovala pod značkou RTL Shop.
Channel 21 skončil z ekonomických důvodů. Stanice se nedostala za celé čtvrtstoletí do zisku. Její satelitní HD pozice hned našla nového zákazníka.
Od pondělí 1. června na její pozici vysílá jiná teleshoppingová stanice - HSE Trend HD. Dnešním dnem tak HSE Trend zahájil vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV). Doposud byl program šířen jen v klasickém SD rozlišení. Pro provozovatele HSE Trend to byla velká výzva ke spuštění HD - využil tak programový slot, který již měli diváci naladěný.
Původní SD pozice po Channel 21 obsahuje textovou informaci o tom, že se na uvolněný slot chystá nová stanice.
technické parametry - HSE Trend HD (od 1.6.2026):
• Astra (19,2°E), freq. 10,964 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA