Pondělí, 1. června 2026, svátek má Laura

Channel 21 HD skončil, pozici obsadil konkurenční HSE Trend HD

Na satelitním systému Astra na pozici 19,2°E ukončila na konci května své vysílání teleshoppingová televize Channel 21, která před 25 lety odstartovala pod značkou RTL Shop.

Channel 21 skončil z ekonomických důvodů. Stanice se nedostala za celé čtvrtstoletí do zisku. Její satelitní HD pozice hned našla nového zákazníka.

Od pondělí 1. června na její pozici vysílá jiná teleshoppingová stanice - HSE Trend HD. Dnešním dnem tak HSE Trend zahájil vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV). Doposud byl program šířen jen v klasickém SD rozlišení. Pro provozovatele HSE Trend to byla velká výzva ke spuštění HD - využil tak programový slot, který již měli diváci naladěný.

▲ HSE Trend HD - záběr z příjmu stanice

Původní SD pozice po Channel 21 obsahuje textovou informaci o tom, že se na uvolněný slot chystá nová stanice.

technické parametry - HSE Trend HD (od 1.6.2026):

• Astra (19,2°E), freq. 10,964 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
