Pátek, 29. května 2026, svátek má Maxim

Německá stanice Channel 21 přestane vysílat

25 let po spuštění německého teleshoppingové stanice RTL Shop, ukončí svůj provoz jeho renomovaný nástupce, Channel 21. Letos v březnu zahájil okresní soud v Hannoveru předběžné konkurzní řízení proti vysílací společnosti Channel21 GmbH.

Nyní se provozovatel této bezplatné stanice, která je šířena přes satelit Astra na pozici 19,2°E, rozhodl ukončit své vysílání na konci května.

Kanál ukončí vysílání v neděli 31. května 2026. Poslední vysílání proběhne v 18:00 hodin.

Znamená to konec bezplatné ( FTA) vysílání Channel 21 v HD i SD rozlišení z hlavního evropského hot spotu 19,2°E, kde jsou zaparkovány satelity Astra.

Jako důvod svých finančních potíží uvedl provozovatel měnící se tržní prostředí.

Kanál Channel 21 vznikl v roce 2009 z bývalého programu RTL Shop. Teleshoppingová stanice pod značkou RTL, která vysílala 24 hodiny denně, byla od svého spuštění v roce 2001 trvale ztrátová. RTL se nakonec v roce 2008 rozhodla projekt prodat společnosti Aurelius Equity Development. Investiční firma kanál přejmenovala na Channel 21 a krátce poté jej znovu prodala.

technické parametry - Channel 21 HD (platí do 31.5.2026):

• Astra 1P (19,2°E), freq. 10,964 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - Channel 21 SD (platí do 31.5.2026):

Astra 1N (19,2°E), freq. 12,148 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: satkurier.pl + dwdl.de

