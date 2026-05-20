Středa, 20. května 2026, svátek má Zbyšek

Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO

Na polském trhu dnes zahájila své pravidelné vysílání nová privátní stanice Telewizja ZERO. Program je možné sledovat bezplatně ( FTA) z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Telewizja ZERO zahájila pravidelné vysílání po několikatýdenním testu dnes 20. května 2026 v 8 hodin ráno. Stanice k distribuci svého vysílání využívá kapacitu domácího (polského) operátora Polsat, skrze DTH platformu Polsat Box. Satelitní signál je poskytován volně (FTA), takže jej mohou naladit všichni satelitní diváci, kteří přijímají signály z pozice 13°E. Vysílání je šířeno ve vysokém rozlišení (1920x1080) se zvukem ve formátu MPEG (192 kbit/s).

▲ Telezizja ZERO - záběr z příjmu stanice

Od počátku je program stanice ZERO dostupný podle provozovatele pro 16,5 milionu diváků pro zákazníky sítí Polsat a Netia, dále v nabídkách operátorů CANAL+ Polska, Orange TV Polska a u vybraných kabelových operátorů. Stanice si klade za cíl být v channel listu před veřejnoprávními kanály TVP1 (Jedynką) a TVP2 (Dwójką), odtud proto název stanice Zero (Nula).

Posláním stanice ZERO je přinášet divákům publicistické pořady a magazíny - komentáře, vědecké či technologické relace, reportáže, rozhovory, ekonomický magazín a jiné.

technické parametry - Telewizja ZERO:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,284 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Chantal Poullain
21:35 Občanský průkaz
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Stopy Járy Cimrmana (1/6)
21:25 Tahle země není pro chudý
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (12)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (38)
23:30 FBI V (3)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (98)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (13)
21:25 Autobazar Monte Karlo (1-4)
22:00 Hroši v Africe
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:50 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Champagne
22:05 Nevítaní susedia
23:42 Astrid a Raphaëlle
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha
21:00 Svet bez včiel?
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf III.
23:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:15 Mami, ožeň mě!
23:35 Skutečné příběhy

