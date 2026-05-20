Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO

Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERODNES!
Na polském trhu dnes zahájila své pravidelné vysílání nová privátní stanice Telewizja ZERO. Program je možné sledovat bezplatně ( FTA) z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.
Telewizja ZERO zahájila pravidelné vysílání po několikatýdenním testu dnes 20. května 2026 v 8 hodin ráno. Stanice k distribuci svého vysílání využívá kapacitu domácího (polského) operátora Polsat, skrze DTH platformu Polsat Box. Satelitní signál je poskytován volně (FTA), takže jej mohou naladit všichni satelitní diváci, kteří přijímají signály z pozice 13°E. Vysílání je šířeno ve vysokém rozlišení (1920x1080) se zvukem ve formátu MPEG (192 kbit/s).
Od počátku je program stanice ZERO dostupný podle provozovatele pro 16,5 milionu diváků pro zákazníky sítí Polsat a Netia, dále v nabídkách operátorů CANAL+ Polska, Orange TV Polska a u vybraných kabelových operátorů. Stanice si klade za cíl být v channel listu před veřejnoprávními kanály TVP1 (Jedynką) a TVP2 (Dwójką), odtud proto název stanice Zero (Nula).
Posláním stanice ZERO je přinášet divákům publicistické pořady a magazíny - komentáře, vědecké či technologické relace, reportáže, rozhovory, ekonomický magazín a jiné.
technické parametry - Telewizja ZERO:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,284 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA