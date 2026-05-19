WBD spustila kanály Frisbee a K2 v HD

WBD spustila kanály Frisbee a K2 v HDDNES! | redakce | tisk | názory
Italské dětské bezplatné kanály Frisbee a K2 jsou již dostupné satelitním divákům v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Společnost Warner Bros. Discovery (WBD), která obě stanice provozuje a vlastní, je překlopila z SD do HD.
Stanice K2 a Frisbee vysílají pro DTH z kapacity WBD, na pozici 13°E, na kmitočtu 11,258 GHz s horizontální polarizací. Oba programy zde doposud vysílaly v SD. Dnes došlo k překlopení těchto stanic do HD.
Oba programy jsou z důvodu omezení vysílacích práv zakódované (CA Conax + Nagra MA + Videoguard) a dostupné zákazníkům bezplatné platformy TivúSat a placené televize Sky Italia.
Přechod K2 a Frisbee na HD rozlišení je reakcí na požadavek provozovatele služby TivúSat, kteří požadují, aby všechny hlavní vysílací společnosti v Itálii poskytovaly své programy v HD. Jinak hrozilo jejich vyřazení z nabídky TivúSat.
technické parametry - Frisbee HD, K2 HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,258 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Videoguard + Conax