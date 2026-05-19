Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 19. května 2026, svátek má Ivo

WBD spustila kanály Frisbee a K2 v HD

DNES! | redakce | tisk | názory

Italské dětské bezplatné kanály Frisbee a K2 jsou již dostupné satelitním divákům v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Společnost Warner Bros. Discovery (WBD), která obě stanice provozuje a vlastní, je překlopila z SD do HD.

Stanice K2 a Frisbee vysílají pro DTH z kapacity WBD, na pozici 13°E, na kmitočtu 11,258 GHz s horizontální polarizací. Oba programy zde doposud vysílaly v SD. Dnes došlo k překlopení těchto stanic do HD.

Oba programy jsou z důvodu omezení vysílacích práv zakódované (CA Conax + Nagra MA + Videoguard) a dostupné zákazníkům bezplatné platformy TivúSat a placené televize Sky Italia.

Přechod K2 a Frisbee na HD rozlišení je reakcí na požadavek provozovatele služby TivúSat, kteří požadují, aby všechny hlavní vysílací společnosti v Itálii poskytovaly své programy v HD. Jinak hrozilo jejich vyřazení z nabídky TivúSat.

technické parametry - Frisbee HD, K2 HD:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,258 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Videoguard + Conax

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:00 Rozpleteno
21:35 Četnické humoresky (20/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Ženská otázka Jiřiny Šiklové
21:55 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (6)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (37)
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (69)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Zlaté rybky
22:05 Labyrint 2 (4)
23:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 2 (21)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:50 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
22:00 Vysoká škola zločinu II (5/6)
23:00 Katarina Wittová: Voľba, ktorá ostáva
kanál DVOJKA 20:10 Janžurka
22:05 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
22:30 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (7)
21:35 Rodinné prípady
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Záhady na ostrově: Krásné místo pro vraždu (1/4)
22:15 Inženýrská odysea (3)
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook