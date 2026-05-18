Pondělí, 18. května 2026, svátek má Nataša

Nový fotbalový kanál DFB.TV zahájil testy v HD

Před startem je zbrusu nový kanál zaměřený na nejpopulárnější sport na světě - na fotbal. Na německém trhu za několik dní zahájí pravidelné vysílání nová stanice DFB.TV.

Testy DFB.TV v klasickém SD rozlišení se objevily na evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E v polovině dubna. V současné době se vysílá promo spot, který upozorňuje na blížící se spuštění programu DFB.TV k 22. květnu 2026. Od počátku bude stanice dostupná v nabídce placené televize HD+.

Zatímco SD verze se již měsíc vysílá s propagačními materiály zcela volně ( FTA), HD distribuce byla spuštěna až dnes. Ta je navíc od počátku zakódována obvyklými systémy pro HD+ tedy Nagra MA (CAID 1830, 1842, 1843, 1860, 186A, 186D), Marlin (CAID 4AF4) a TVKey (CAID 4B64).

SD distribuce bude patrně FTA (proto název DFB.TV FREE). Nicméně není známo, zda půjde o kompletní vysílání, které bude v HD zakódováno nebo jen o vybrané pořady.

DFB.TV je reakcí na poptávku diváků po fotbalovém obsahu. Stanice bude divákům přinášet přímé přenosy vybraných zápasů, rozhovory, magazíny či historické materiály.

technické parametry - DFB.TV HD:

• Astra (19,2°E), freq. 11,112 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Marlin + TVKey

technické parametry - DFB.TV FREE:

• Astra (19,2°E), freq. 11,954 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
