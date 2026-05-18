Nový fotbalový kanál DFB.TV zahájil testy v HD

Před startem je zbrusu nový kanál zaměřený na nejpopulárnější sport na světě - na fotbal. Na německém trhu za několik dní zahájí pravidelné vysílání nová stanice DFB.TV.
Testy DFB.TV v klasickém SD rozlišení se objevily na evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E v polovině dubna. V současné době se vysílá promo spot, který upozorňuje na blížící se spuštění programu DFB.TV k 22. květnu 2026. Od počátku bude stanice dostupná v nabídce placené televize HD+.
Zatímco SD verze se již měsíc vysílá s propagačními materiály zcela volně ( FTA), HD distribuce byla spuštěna až dnes. Ta je navíc od počátku zakódována obvyklými systémy pro HD+ tedy Nagra MA (CAID 1830, 1842, 1843, 1860, 186A, 186D), Marlin (CAID 4AF4) a TVKey (CAID 4B64).
SD distribuce bude patrně FTA (proto název DFB.TV FREE). Nicméně není známo, zda půjde o kompletní vysílání, které bude v HD zakódováno nebo jen o vybrané pořady.
DFB.TV je reakcí na poptávku diváků po fotbalovém obsahu. Stanice bude divákům přinášet přímé přenosy vybraných zápasů, rozhovory, magazíny či historické materiály.
technické parametry - DFB.TV HD:
• Astra (19,2°E), freq. 11,112 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Marlin + TVKey
technické parametry - DFB.TV FREE:
• Astra (19,2°E), freq. 11,954 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA