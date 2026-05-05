CNN v HD? Už jen pro abonenty!

Evropská mutace zpravodajského a informačního kanálu CNN International (Cable News Network) již není dostupná ze satelitu ve vysokém rozlišení (HDTV) zdarma a bez předplatného. Stanice zakódovala svoji jedinou volnou distribuci.
Vysílání CNN International je možné v klasickém SD rozlišení přijímat z hlavních evropských orbitálních pozic 19,2°E a 13°E. Ve vysokém rozlišení byla stanice doposud dostupná FTA jen na pozici 28,2°E na satelitu Astra 2G v silném evropském paprsku. To se ale dnes změnilo.
CNN International HD je nově na pozici 28,2°E kryptován CA systémy Videoguard (CAID 0960, 0961 a 0963). V praxi to znamená, že k tomuto satelitnímu signálu mají přístup už jen abonenti operátora Sky UK.
Zakódování programu CNN v HD je poměrně překvapivým krokem. Většina konkurenčních vysílatelů naopak svoji HD distribuci nabízí satelitním divákům zdarma (Euronews English, Canal 24 Horas, BBC News, France 24, Rai News 24, TVP Info a řada dalších). Cílem je, aby diváci získali na svých velkých obrazovkách kvalitní obraz dané zpravodajské televize. CNN je nyní mezi broadcastery, kteří poskytují HD signál své zpravodajské stanice jen abonentům. Stejně jako například Sky News.
technické parametry - CNN International HD:
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,671 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard