ducktv skončil na Skylinku, pokračuje v OTT
V satelitní nabídce platformy Skylink, lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, skončila dětská stanice ducktv. Stanici mohou diváci sledovat i nadále a to v OTT službě Skylink Live TV, která je dostupná bez dodatečných poplatků všem zákazníkům satelitní televize.
Stažení programu ducktv ze satelitu a přesun do OTT je snahou operátora optimalizovat satelitní kapacitu - méně sledované stanice či programy pro velmi úzký okruh diváků nyní nabízí na internetu. To je případ i zmíněného programu ducktv, který cílí na batolata.
Uvolněná kapacita po ducktv bude využita pro jiné programy a služby.
bývalé technické parametry - ducktv (vysílání zde bylo ukončeno! je nyní v OTT):
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK