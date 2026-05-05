Úterý, 5. května 2026, svátek má Klaudie

ducktv skončil na Skylinku, pokračuje v OTT

V satelitní nabídce platformy Skylink, lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, skončila dětská stanice ducktv. Stanici mohou diváci sledovat i nadále a to v OTT službě Skylink Live TV, která je dostupná bez dodatečných poplatků všem zákazníkům satelitní televize.

Stažení programu ducktv ze satelitu a přesun do OTT je snahou operátora optimalizovat satelitní kapacitu - méně sledované stanice či programy pro velmi úzký okruh diváků nyní nabízí na internetu. To je případ i zmíněného programu ducktv, který cílí na batolata.

Uvolněná kapacita po ducktv bude využita pro jiné programy a služby.

bývalé technické parametry - ducktv (vysílání zde bylo ukončeno! je nyní v OTT):

Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
FilmBox uctí Chucka Norrise filmovým večerem
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Rozpleteno
21:35 Četnické humoresky (18/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Pan Nikdo proti Putinovi
22:35 Pyramidy v Gíze: schody ke hvězdám
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (2)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (31)
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (65)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (6)
21:30 Labyrint 2 (2)
22:45 Profesionálové 5 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu II (3/6)
22:55 Svatá
kanál DVOJKA 20:10 Apokalypsa: Hitlerov pád (1/2)
21:05 Princezná Diana: Nečakaná ikona
22:00 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (9)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Záhadné zmizení (9)
22:00 Stříbrná pila (5)
23:05 Skutečné příběhy

