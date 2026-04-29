Astra TV s nový transpondérem
DTH platforma Astra TV začala používat na satelitním systému Astra na pozici 19,2°E novou vysílací kapacitu. Šíří některé vybrané programy v HD rozlišení a jeden i v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Nová kapacita je v provozu na kmitočtu 10,729 GHz s vertikální polarizací. V rámci paketu se vysílají programy La 2, Canal 24 Horas, Clan, Teledeporte, Trece, DKISS, APunt HD, ETB-1 HD, TPA Astrurias HD, Canal Sur a také program La 1 UHD (4K). Všechny programy jsou z důvodu omezení vysílacích práv zakódovány systémem Nagra MA (CAID 1867, 1887).
Jde o identické programy, které se již vysílají na kmitočtu 11,406 GHz s vertikální polarizací. Znamená to, že multiplex se patrně přesune na novou frekvenci z důvodu optimalizace satelitní kapacity a pokrytí.
Astra TV je nová satelitní televizní platforma pro španělské domácnosti, kteří jsou v dosahu nekvalitního pozemního signálu nebo hledají alternativu v širší a kvalitnější programové nabídce.
nové technické parametry - Astra TV:
• Astra (19,2°E), freq. 10,729 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA