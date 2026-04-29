Francie bude řešit budoucnost pozemní TV

Francie bude řešit budoucnost pozemní TVDNES!
Francouzský mediální regulátor Arcom zahájil širokou veřejnou konzultaci o budoucnosti digitálního pozemního televizního vysílání (TNT/DTT) a celého modelu televizního vysílání.
Konzultace budou probíhat do 15. června 2026 a mají připravit půdu pro jednu z největších změn v historii francouzského audiovizuálního trhu.
Důvody k těmto krokům jsou dva.
1. Konec platnosti licencí některých stanic v roce 2027
Dne 11. prosince 2027 končí platnost licencí pro 6 všeobecných pozemních stanic TF1 Séries Films, L'Équipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte i RMC Life. Po vypršení platnosti uvolní značnou část spektra, kterou bude muset Arcom realokovat, ať už novým kanálů, nebo jiným službám - například UHD vysílání či 5G Broadcast.
2. Změny v konzumaci médií
Podle dat Arcom a Médiamétrie počet domácností využívající pozemní vysílání ve Francii v roce 2025 klesl na 34,7 % (z 55,1 procent v roce 2017). Internetovou televizi (IPTV/OTT) využívá většina domácností (více než 56 %).
Vedle způsobu změny příjmu televizních programů klesá i sledovanost lineární televize a nyní ve Francii dosahuje přibližně 121 minut denně. Průměrný věk diváka je 58,5 let.
Klesají také příjmy z tradičních kanálů, naopak rostou streamovací platformy a služby typu FAST.
Arcom upozorňuje, že tradiční vysílací společnosti se stávají stále ekonomicky zranitelnějšími a současné regulace nestačí držet krok s konkurencí gigantů OTT.
113stránkový konzultační dokument pokládá několik důležitých otázek - má zůstat DTT v současné podobě? Má se snižovat pokrytí? Jak by měl vypadat proces postupného konce DTT - rychle nebo postupně?
Po vypršení platnosti licencí by volné kmitočty se mohly využít pro rozvoj UHD či testování 5G Broadcast.
zdroj: satkurier.pl