Středa, 29. dubna 2026, svátek má Robert

Francie bude řešit budoucnost pozemní TV

Francouzský mediální regulátor Arcom zahájil širokou veřejnou konzultaci o budoucnosti digitálního pozemního televizního vysílání (TNT/DTT) a celého modelu televizního vysílání.

Konzultace budou probíhat do 15. června 2026 a mají připravit půdu pro jednu z největších změn v historii francouzského audiovizuálního trhu.

Důvody k těmto krokům jsou dva.

1. Konec platnosti licencí některých stanic v roce 2027
Dne 11. prosince 2027 končí platnost licencí pro 6 všeobecných pozemních stanic TF1 Séries Films, L'Équipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte i RMC Life. Po vypršení platnosti uvolní značnou část spektra, kterou bude muset Arcom realokovat, ať už novým kanálů, nebo jiným službám - například UHD vysílání či 5G Broadcast.

2. Změny v konzumaci médií
Podle dat Arcom a Médiamétrie počet domácností využívající pozemní vysílání ve Francii v roce 2025 klesl na 34,7 % (z 55,1 procent v roce 2017). Internetovou televizi (IPTV/OTT) využívá většina domácností (více než 56 %).

Vedle způsobu změny příjmu televizních programů klesá i sledovanost lineární televize a nyní ve Francii dosahuje přibližně 121 minut denně. Průměrný věk diváka je 58,5 let.

Klesají také příjmy z tradičních kanálů, naopak rostou streamovací platformy a služby typu FAST.

Arcom upozorňuje, že tradiční vysílací společnosti se stávají stále ekonomicky zranitelnějšími a současné regulace nestačí držet krok s konkurencí gigantů OTT.

113stránkový konzultační dokument pokládá několik důležitých otázek - má zůstat DTT v současné podobě? Má se snižovat pokrytí? Jak by měl vypadat proces postupného konce DTT - rychle nebo postupně?

Po vypršení platnosti licencí by volné kmitočty se mohly využít pro rozvoj UHD či testování 5G Broadcast.

zdroj: satkurier.pl

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Iva Šmoldase
21:35 Pupendo
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (10/12)
21:30 Když Bůh bolí
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (29)
23:30 Kriminálka Vegas III (1)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (95)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (10)
21:25 Lajna 3 (3,4)
22:30 Pravá a levá ruka ďábla
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Chateau Thierry
22:05 Bez stopy - Prípad Nathalie B.
23:37 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha (1/4)
21:00 Spojenci Zeme
21:50 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf III.
23:40 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:30 Skutečné příběhy

