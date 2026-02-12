Quantcast
Čtvrtek, 12. února 2026

Polsko: O volnou kapacitu v pozemním vysílání není zájem

Pozemní vysílání v Polsku se setkává s nezájmem vysílacích společností o volnou vysílací kapacitu. Nedávno polský regulátor médií KRRiTV (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) vypsal tendr na jeden volný slot v multiplexu 8 uvolněný po stanicích Metro a Zoom TV.

Poslední tendr na tuto volnou programovou pozici skončil 22. ledna 2026. Žádostí mohli tamní vysílatelé posílat také klasicky poštou. Lhůta se tak prodloužila o 7 pracovních dní do 3. února 2026. KRRiT mohla konstatovat, že o volnou kapacitu není ze strany broadcasterů zájem.

V předchozím výběrovém řízení byla podaná jediná žádost a to provozovatelem Telewizja Republika, který předložil KRRiTV projekt kanálu Republika 2. Druhý slot nebyl obsazen, proto polský regulátor médií vypsal další výběrové řízení, kterého se nikdo nezúčastnil.

Navíc spuštění stanice Republika 2 v MUXu 8 je stále nejisté a to především kvůli nezaplacení licenčního poplatku. Telewizja Republika měla celkově zaplatit 17,852 milionu zlotých rozdělených do deseti stejných ročních splátek - tedy po 1,785 milionu zlotých (cca 10,27 milionu Kč).

Zároveň je možné, že se uvolní další slot v MUXu 8. Stanice ViDoc TV od poloviny února 2025 v tomto paketu nevysílá a proti vysílateli bylo zahájeno řízení o odebrání licence.

Z tohoto důvodu jsou v MUXu 8 volné tři pozice, přičemž dvě z nich zůstávají "zablokované" kvůli probíhajícími řízení s televizními kanály Republika 2 a ViDoc.

Aktuálně MUX 8 obsahuje 5 stanic (číslo značí pozici LCN):

40 - Nowa TV (Telewizja Polsat/Grupa Polsat Plus)
41 - WP (Wirtualna Polska Media/Wirtualna Polska Holding)
50 - ViDoc TV (Red Carpet TV/Red Carpet Media Group) - v současné době nevysílá
51 - Republika (Telewizja Republika)
52 - wPolsce24 (Fratria)

V současné době zůstala nedořešena i otázka ohledně přechodu MUXu 8 v pásmu VHF z DVB-T/SD/MPEG-4 na DVB-T2/HD/HEVC.

zdroj: satkurier.pl

