Multiplex 23 s novou testovací pozicí

Český celoplošný DVB-T2 multiplex 23, který provozuje společnost Czech Digital Group, vlastněná Českými Radiokomunikacemi, obsahuje novou programovou pozici s názvem "Test-2".
Nová pozice je připravena pro šíření nového televizního programu vysílatele, který projeví zájem o vysílací kapacitu v této terestrické síti.
Připomeňme, že nedávno zde skončila stanice DVTV Extra. Mimo provoz je také distribuce teleshoppingové stanice Hit TV. Pozice této stanice je stále v provozu. Vysílá jen černou obrazovku.
Smyslem spuštění testovacích programových pozic před spuštěním vysílání je zajištění proladění slotu na televizorech a set top boxech. CDG síť má aktuálně dvě volné (neobsazené) pozice "Test-1" a nově spuštěnou předvolbu "Test-2".