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STVR odvysílá 50 zápasů Mistrovství světa 2026 ve fotbale

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenská televize a rozhlas (STVR) přinese od 11. června na programovém okruhu Šport (STVR Šport) 50 přímých přenosů z Mistrovství světa 2026 ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku.

Jedná se o historicky první šampionát s rozšířeným formátem 48 týmů a rekordními 104 zápasy. Vysílání na základě sublicenční dohody s JOJ Group zahrne skupinovou fázi, vyřazovací boje i finálový duel. Celkový objem, včetně záznamů a repríz, přesáhne od 11. června do 20. července až 446 hodin vysílání.

JOJ Group je hlavním držitelem vysílacích práv na MS 2026 ve fotbale pro území Slovenska. Na základě sublicenční dohody si STVR a JOJ pokrytí turnaje rozdělují. Na slovenském televizním trhu jde o historicky moment, kdy fotbalové mistrovství světa odvysílají souběžně dvě stanice. Pro STVR tento šampionát zároveň představuje pokračování 64leté tradice. MS ve fotbale byly od roku 1962 nepřetržitě součástí veřejnoprávního vysílání na Slovensku.

Z celkového počtu 50 přímých přenosů bude 34 zápasů ze skupinové fáze, 7 duelů šestnáctifinále, 4 osmifinálové utkání, 3 čtvrtfinálové souboje, jedno semifinále a finále. Vysílání doplní 28 studií MS 2026, přičemž první otevře turnaj 11. června, dalších 26 bude doprovázet hrací dny při vysílaných zápasech a závěrečné studio STVR odvysílá v den finále 19. července. Každý hrací den uzavřou Highlighty MS 2026, který divákům přinese sumář dne. Celkový objem vysílání STVR, včetně záznamů a repríz, od 11. června do 20. července odhaduje na více než 446 hodin.

Za mikrofonem přímých přenosů se utkají komentátoři Marcel Merčiak, Ľuboš Hlavena, Peter Zagiba a Michal Jantoška. Fotbalová studia budou moderovat Oľga Konečná, Ľuboš Hlavena a Tomáš Plavecký. Odborný pohled přinesou experti Marián Zeman, Ladislav Borbély, Ján Kocian, Peter Ďuriš, Vratislav Greško a Michal Hanek.

zdroj: STVR

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