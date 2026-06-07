Bavorský rozhlas ukončí provoz dvou stanic

Bavorský rozhlas ukončí provoz dvou stanicDNES! | redakce | tisk | názory
Bavorský veřejnoprávní rozhlas (Der Bayerische Rundfunk; BR) chystá ukončení provozu dvou rozhlasových stanic. Jmenovitě se jedná o programy BR24 live a BR Verkehr.
Vysílání obou programů bude ukončeno 16. června. Informuje o tom portál DWDL. V současné době již ve vysílání běží příslušné informace o ukončení provozu vysílání. Jedna ze dvou uzavřených stanic - BR24 live - vysílá volně v rámci multiplexu ARD přes satelit Astra na pozici 19,2°E.
Redukce počtu televizních a rozhlasových programů ARD je součástí nedávno schválené reformy. S uzavřením stanic se ve většině případů počítá až s koncem letošního roku. Dřívější konec BR 24 Live a BR Verkehr souvisí s logistickými důvody. Důvodem je přesun BR24 ze svého současného vysílacího centra v Mnichově do Freimannu.
Ze stejného důvodu BR na začátku letošního roku uzavřela rozhlasovou stanici pro mládež Puls jako tradiční lineární program. Vysílání nyní spoléhá na moderní distribuční platformy jako je YouTube, podcasty či sociální sítě.
Koncem roku skončí také stanice BR Schlager. Naopak budou zachovány stanice Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik, BR24 a BR Heimat.
technické parametry - BR24 live (vysílání bude ukončeno!):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,053 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
zdroj: satnews.de