Televizor v digitální době: lineární vysílání stále vede

Televizor v digitální době: lineární vysílání stále vedeDNES! | Tisk | komentáře
Televizor je součástí naprosté většiny českých domácností - vlastní jej 86 % z nich, a představuje centrální bod domácí zábavy a odpočinku. 1) Přestože největší obrazovku v domácnosti lidé stále častěji využívají i k dalším aktivitám, od sledování online videí přes poslech hudby až po hraní her, zůstává televizní obsah nejčastěji sledovaným typem obsahu napříč všemi věkovými skupinami. Vyplývá to z oficiálních dat o televizní sledovanosti, která přibližuje společnost Atmedia, zastupující na českém trhu 20 tematických TV stanic.
Z dat dále vyplývá, že televizní diváci starší 15 let tráví před televizní obrazovkou v průměru 4 hodiny a 7 minut denně. Na sledování televizních stanic přitom připadá 85 % tohoto času, což odpovídá třem a půl hodinám denně. Zbývajících 15 % tvoří jiné aktivity, jimž diváci věnují v průměru 37 minut denně. 2) Mezi tyto aktivity patří zejména sledování online video platforem (např. YouTube) nebo placených VoD služeb (např. Netflix, HBO Max či Disney+). Televizor v některých domácnostech slouží také k poslechu hudby a podcastů, zrcadlení obsahu z mobilních zařízení nebo hraní her. 3)
▲ Obr č. 1 - Výzkum: Kolik Čechů má doma televizor (foto: Atmedia)
▲ Obr č. 2 - Výzkum: Kolik času věnují sledováním stanic (foto: Atmedia)
poznámky:
1) ATO, Kontinuální výzkum, 2025
2) ATO, L+TS0-7 BS, ostatní aktivity, 2025, ATS/den, CS 15+
3) ATO, Kontinuální výzkum, 2025
4) ATO, ostatní aktivity, 2015, 2020, 2025, Reach/den, ATS/den, CS 15+
5) ATO, L+TS0-7 BS, ostatní aktivity, 2025, ATS/den, CS 25-34, 35-44, 45-54, 55+
6) ATO, Kontinuální výzkum, 2020, 2025
7) ATO, Výzkum životního stylu, 2025
(Atmedia)
redakce
Z dat dále vyplývá, že televizní diváci starší 15 let tráví před televizní obrazovkou v průměru 4 hodiny a 7 minut denně. Na sledování televizních stanic přitom připadá 85 % tohoto času, což odpovídá třem a půl hodinám denně. Zbývajících 15 % tvoří jiné aktivity, jimž diváci věnují v průměru 37 minut denně. 2) Mezi tyto aktivity patří zejména sledování online video platforem (např. YouTube) nebo placených VoD služeb (např. Netflix, HBO Max či Disney+). Televizor v některých domácnostech slouží také k poslechu hudby a podcastů, zrcadlení obsahu z mobilních zařízení nebo hraní her. 3)
▲ Obr č. 1 - Výzkum: Kolik Čechů má doma televizor (foto: Atmedia)
Další aktivity posilují, 85 % času ale stále patří vysíláníVyužívání televizoru k dalším činnostem dlouhodobě roste. Zatímco před deseti lety šlo spíše o okrajový způsob jeho využití, dnes jej vedle sledování televizních stanic využívá denně k dalším aktivitám více než čtvrtina diváků. Roste i čas, který jim věnují. V roce 2015 to bylo v průměru 8 minut denně, o pět let později 21 minut a dnes již 37 minut. 4) „
I přes tento vývoj jde stále pouze o 15 % z celkového času, který lidé před televizní obrazovkou tráví. Televizní vysílání tak zůstává hlavním způsobem využití televizoru,“ upozorňuje Michaela Suráková, Managing Director společnosti Atmedia.
Jak věk ovlivňuje divácké chováníNejvýrazněji se nové způsoby využití televizoru prosazují u mladších věkových skupin. Například diváci ve věku 25-34 let věnují jiným aktivitám v průměru 55 minut denně, což představuje 40 % jejich celkového času před obrazovkou. Podobný trend je patrný i u skupiny 35-44 let, kde jiné aktivity tvoří zhruba třetinu času stráveného u televizoru. S rostoucím věkem podíl těchto aktivit klesá, u diváků ve věku 45-54 let činí 18 % a u diváků ve věku 55+ pouze 8 %. 5)
▲ Obr č. 2 - Výzkum: Kolik času věnují sledováním stanic (foto: Atmedia)
Internet proměňuje roli televizoruRostoucí využívání televizoru k dalším činnostem úzce souvisí s technologickým vývojem, zejména s rozšiřováním televizorů připojených k internetu. Jejich počet výrazně vzrostl, a zatímco v roce 2020 mělo televizor připojený k internetu 35 % televizních domácností, v loňském roce to bylo již 59 %. 6) „
Televizor se díky internetu proměnil v plnohodnotné multimediální zařízení. Vedle lineárního vysílání nabízí širokou škálu aplikací a funkcí, což přirozeně podporuje jeho využívání i k dalším aktivitám,“ doplňuje Michaela Suráková.
Dlouhá videa na velké obrazovce, krátká videa v mobiluDůležitou roli hraje také délka a typ obsahu. Podle aktuálních dat si diváci chtějí filmy a seriály užít na velké obrazovce, která nabízí kvalitní divácký zážitek. „
Seriály a další pořady do jedné hodiny sleduje 79 % Čechů právě na televizoru, u filmů a pořadů delších než jedna hodina je to dokonce 86 %. Naopak krátká několikaminutová videa sledují lidé převážně na smartphonech,“ uzavírá Michaela Suráková. 7)
poznámky:
1) ATO, Kontinuální výzkum, 2025
2) ATO, L+TS0-7 BS, ostatní aktivity, 2025, ATS/den, CS 15+
3) ATO, Kontinuální výzkum, 2025
4) ATO, ostatní aktivity, 2015, 2020, 2025, Reach/den, ATS/den, CS 15+
5) ATO, L+TS0-7 BS, ostatní aktivity, 2025, ATS/den, CS 25-34, 35-44, 45-54, 55+
6) ATO, Kontinuální výzkum, 2020, 2025
7) ATO, Výzkum životního stylu, 2025
(Atmedia)
redakce