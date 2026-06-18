Prima získala licenci na sportovní kanál

Prima získala licenci na sportovní kanálDNES! | Tisk | komentáře
Na českém televizním trhu může působit nový kanál se sportovním zaměřením. Společnost FTV Prima, provozovatel televizních stanic Prima, získal novou vysílací licenci pro svůj nový projekt, který je pojmenován jednoduše - Prima sport.
Licenci pro nový kanál Prima sport udělil český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním osmém zasedání konaného 16. června 2026.
FTV Prima získala pro Prima sport celkem dvě vysílací licence - jednu pro celoplošné digitální pozemní vysílání (DVB-T2) a druhou pro šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (distribuce přes internet). Přímo o satelitní licenci provozovatel nepožádal, nicméně program může být přes satelit šířit jako převzaté vysílání. Podobně jako některé ostatní provozované stanice Prima.
▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima (foto: Parabola.cz)
Podle licenčních podmínek se bude jednat o tematický sportovní program, který nabídne divákům na území České republiky v českém jazyce. Stanice Prima sport bude vysílat 15 až 24 hodiny programu denně.
Prima sport je tak nejnovější projekt FTV Prima. Dříve provozovatel požádal o licence pro stanice Prima PORT a Prima CASE, které nakonec nespustil.
Společnosti FTV Prima dlouhodobě chyběla sportovní stanice ve svém portfoliu. Na sport se doposud nezaměřovala. V minulosti vysílala v rámci sublicence MS v hokeji, fotbalové Euro či přenosy z anglické Premier League. Zkušenosti s vysíláním významných sportovních přenosů již má z minulých let.
S novým kanálem broadcaster přichází i s ohledem na doposud nevyužitou datovou kapacitu v pozemním multiplexu za kterou platí. Navíc spuštění stanice zvýší hodnotu balíčku stanic Prima Group u televizních operátorů, což může vyvolat další navýšení distribučních poplatků a rovněž i nová stanice umožní oslovit další cílovou skupinu diváků. Vznikne i prostor pro umístění další televizní reklamy, která je hlavním příjmem komerční televize.
Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televize TV Prima a časově posunuté verze +1 (Prima +1) také ženský kanál Prima LOVE, mužský Prima COOL, filmový Prima MAX, dokumentární Prima ZOOM, program věnovaný krimi tématu Prima KRIMI, zpravodajský CNN Prima NEWS, retro program Prima STAR a stanici zaměřenou na reality show Prima SHOW. Další stanice PRIMA SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a Prima KRIMI SK nabízí divákům na Slovensku.
redakce
Licenci pro nový kanál Prima sport udělil český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním osmém zasedání konaného 16. června 2026.
FTV Prima získala pro Prima sport celkem dvě vysílací licence - jednu pro celoplošné digitální pozemní vysílání (DVB-T2) a druhou pro šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (distribuce přes internet). Přímo o satelitní licenci provozovatel nepožádal, nicméně program může být přes satelit šířit jako převzaté vysílání. Podobně jako některé ostatní provozované stanice Prima.
▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima (foto: Parabola.cz)
Podle licenčních podmínek se bude jednat o tematický sportovní program, který nabídne divákům na území České republiky v českém jazyce. Stanice Prima sport bude vysílat 15 až 24 hodiny programu denně.
Prima sport je tak nejnovější projekt FTV Prima. Dříve provozovatel požádal o licence pro stanice Prima PORT a Prima CASE, které nakonec nespustil.
Společnosti FTV Prima dlouhodobě chyběla sportovní stanice ve svém portfoliu. Na sport se doposud nezaměřovala. V minulosti vysílala v rámci sublicence MS v hokeji, fotbalové Euro či přenosy z anglické Premier League. Zkušenosti s vysíláním významných sportovních přenosů již má z minulých let.
S novým kanálem broadcaster přichází i s ohledem na doposud nevyužitou datovou kapacitu v pozemním multiplexu za kterou platí. Navíc spuštění stanice zvýší hodnotu balíčku stanic Prima Group u televizních operátorů, což může vyvolat další navýšení distribučních poplatků a rovněž i nová stanice umožní oslovit další cílovou skupinu diváků. Vznikne i prostor pro umístění další televizní reklamy, která je hlavním příjmem komerční televize.
Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televize TV Prima a časově posunuté verze +1 (Prima +1) také ženský kanál Prima LOVE, mužský Prima COOL, filmový Prima MAX, dokumentární Prima ZOOM, program věnovaný krimi tématu Prima KRIMI, zpravodajský CNN Prima NEWS, retro program Prima STAR a stanici zaměřenou na reality show Prima SHOW. Další stanice PRIMA SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a Prima KRIMI SK nabízí divákům na Slovensku.
redakce