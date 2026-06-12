Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 12. června 2026, svátek má Antonie

TV Prima opět chystá nový kanál

DNES! | Tisk | komentáře

Společnost FTV Prima, provozovatel televizní skupiny Prima, by mohla rozšířit svoji nabídku lineárních televizních stanic o další program. Vysílatel již požádal regulátora o udělení příslušných licencí.

Na trhu je stále (nespíš) prostor pro provozování dalšího televizního programu. FTV Prima chce tento prostor využít a spustit příslušný kanál. Broadcaster již požádal českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení vysílacích licencí pro pozemní vysílání a šíření skrze zvláštní přenosové systémy (distribuce přes internet) a to pro program s pracovním názvem Prima ? (Prima s otazníkem). O satelitní licenci nepožádala. Nicméně to neznamená, že by se program nemohl objevit na satelitu ve formě převzatého vysílání jako některé jiné programy Primy.

Název stanice "Prima ?" nemusí být pochopitelně finální. Jde jen o způsob, jak tajit název stanice a tedy i programového zaměření do spuštění programu. Změna názvu v licenci už pak jen formalita.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima (foto: Parabola.cz)
S největší pravděpodobností se tedy nejedná o novou licenci pro některý ze strhávajících programů Primy, neboť žádnému z nich v nejbližší době nevyprší platnost stávající vysílací licence a není proto důvod tajit požadavek na obnovu licence.

Nabízí se otázka, co by nový program Primy mohl nabídnout. V portfoliu provozovatele chybí například čistě seriálový, sportovní či dětský kanál. V úvahu stále přichází návrat k původnímu záměru - tedy rozšíření nabídky o kriminální obsah, který stále láká televizní diváky. FTV Prima v minulosti chystala projekty Prima CASE a Prima PORT. Licence pro tyto projekty nakonec vrátila.



Důvody ke spuštění nové stanice je hned několik. Jednak má společnost FTV Prima stále nevyužitou kapacitu v pozemním multiplexu a dalším je hledání nové kapacity pro umístění televizní reklamy. FTV Prima se v tomto směru daří získávat nové reklamy. Problém je v kapacitě stávajících stanic, které již nemají volné časové jednotky pro další reklamy. Další důvod pro start nové stanice se sám nabízí: více programů FTV Prima znamená i možnost zvýšit distribuční poplatky provozovatelům televizních platforem. Nejenom o inflaci ale i fakt, že nabízený balíček stanic FTV Prima je opět pestřejší.

Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televize TV Prima a časově posunuté verze +1 (Prima +1) také ženský kanál Prima LOVE, mužský Prima COOL, filmový Prima MAX, dokumentární Prima ZOOM, program věnovaný krimi tématu Prima KRIMI, zpravodajský CNN Prima NEWS, retro program Prima STAR a stanici zaměřenou na reality show Prima SHOW. Další stanice PRIMA SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a Prima KRIMI SK nabízí divákům na Slovensku.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
FilmBoxy v novém a s novou značkou FILMBOX+
FilmBoxy v novém a s novou značkou FILMBOX+
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
RTI cz spustila vysílač Mladá Boleslav
RTI cz spustila vysílač Mladá Boleslav
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:15 Vyprávěj
21:10 Všechnopárty
22:05 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Mužská záležitost
21:40 Cena
23:55 Kadet Rousselle
kanál NOVA 20:20 Marečku, podejte mi pero!
21:50 Terminator Salvation
00:15 Kriminálka Miami V (4)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Roztržitý
21:55 Peklo
23:55 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 4 (13)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (10)
20:50 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (1/10)
21:45 Sex Files (8)
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:00 Cestou necestou
22:35 Americký gangster
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
21:40 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. - špeciál (2)
21:55 Kredenc
23:15 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dým bramborové natě
22:25 Dr. Dokonalý (7)
23:20 Medicopter 117 (68)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook