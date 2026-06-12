TV Prima opět chystá nový kanál

TV Prima opět chystá nový kanálDNES! | Tisk | komentáře
Společnost FTV Prima, provozovatel televizní skupiny Prima, by mohla rozšířit svoji nabídku lineárních televizních stanic o další program. Vysílatel již požádal regulátora o udělení příslušných licencí.
Na trhu je stále (nespíš) prostor pro provozování dalšího televizního programu. FTV Prima chce tento prostor využít a spustit příslušný kanál. Broadcaster již požádal českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení vysílacích licencí pro pozemní vysílání a šíření skrze zvláštní přenosové systémy (distribuce přes internet) a to pro program s pracovním názvem Prima ? (Prima s otazníkem). O satelitní licenci nepožádala. Nicméně to neznamená, že by se program nemohl objevit na satelitu ve formě převzatého vysílání jako některé jiné programy Primy.
Název stanice "Prima ?" nemusí být pochopitelně finální. Jde jen o způsob, jak tajit název stanice a tedy i programového zaměření do spuštění programu. Změna názvu v licenci už pak jen formalita.
▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima (foto: Parabola.cz)
S největší pravděpodobností se tedy nejedná o novou licenci pro některý ze strhávajících programů Primy, neboť žádnému z nich v nejbližší době nevyprší platnost stávající vysílací licence a není proto důvod tajit požadavek na obnovu licence.
Nabízí se otázka, co by nový program Primy mohl nabídnout. V portfoliu provozovatele chybí například čistě seriálový, sportovní či dětský kanál. V úvahu stále přichází návrat k původnímu záměru - tedy rozšíření nabídky o kriminální obsah, který stále láká televizní diváky. FTV Prima v minulosti chystala projekty Prima CASE a Prima PORT. Licence pro tyto projekty nakonec vrátila.
Důvody ke spuštění nové stanice je hned několik. Jednak má společnost FTV Prima stále nevyužitou kapacitu v pozemním multiplexu a dalším je hledání nové kapacity pro umístění televizní reklamy. FTV Prima se v tomto směru daří získávat nové reklamy. Problém je v kapacitě stávajících stanic, které již nemají volné časové jednotky pro další reklamy. Další důvod pro start nové stanice se sám nabízí: více programů FTV Prima znamená i možnost zvýšit distribuční poplatky provozovatelům televizních platforem. Nejenom o inflaci ale i fakt, že nabízený balíček stanic FTV Prima je opět pestřejší.
Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televize TV Prima a časově posunuté verze +1 (Prima +1) také ženský kanál Prima LOVE, mužský Prima COOL, filmový Prima MAX, dokumentární Prima ZOOM, program věnovaný krimi tématu Prima KRIMI, zpravodajský CNN Prima NEWS, retro program Prima STAR a stanici zaměřenou na reality show Prima SHOW. Další stanice PRIMA SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a Prima KRIMI SK nabízí divákům na Slovensku.
redakce
Na trhu je stále (nespíš) prostor pro provozování dalšího televizního programu. FTV Prima chce tento prostor využít a spustit příslušný kanál. Broadcaster již požádal českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení vysílacích licencí pro pozemní vysílání a šíření skrze zvláštní přenosové systémy (distribuce přes internet) a to pro program s pracovním názvem Prima ? (Prima s otazníkem). O satelitní licenci nepožádala. Nicméně to neznamená, že by se program nemohl objevit na satelitu ve formě převzatého vysílání jako některé jiné programy Primy.
Název stanice "Prima ?" nemusí být pochopitelně finální. Jde jen o způsob, jak tajit název stanice a tedy i programového zaměření do spuštění programu. Změna názvu v licenci už pak jen formalita.
▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima (foto: Parabola.cz)
S největší pravděpodobností se tedy nejedná o novou licenci pro některý ze strhávajících programů Primy, neboť žádnému z nich v nejbližší době nevyprší platnost stávající vysílací licence a není proto důvod tajit požadavek na obnovu licence.
Nabízí se otázka, co by nový program Primy mohl nabídnout. V portfoliu provozovatele chybí například čistě seriálový, sportovní či dětský kanál. V úvahu stále přichází návrat k původnímu záměru - tedy rozšíření nabídky o kriminální obsah, který stále láká televizní diváky. FTV Prima v minulosti chystala projekty Prima CASE a Prima PORT. Licence pro tyto projekty nakonec vrátila.
Důvody ke spuštění nové stanice je hned několik. Jednak má společnost FTV Prima stále nevyužitou kapacitu v pozemním multiplexu a dalším je hledání nové kapacity pro umístění televizní reklamy. FTV Prima se v tomto směru daří získávat nové reklamy. Problém je v kapacitě stávajících stanic, které již nemají volné časové jednotky pro další reklamy. Další důvod pro start nové stanice se sám nabízí: více programů FTV Prima znamená i možnost zvýšit distribuční poplatky provozovatelům televizních platforem. Nejenom o inflaci ale i fakt, že nabízený balíček stanic FTV Prima je opět pestřejší.
Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televize TV Prima a časově posunuté verze +1 (Prima +1) také ženský kanál Prima LOVE, mužský Prima COOL, filmový Prima MAX, dokumentární Prima ZOOM, program věnovaný krimi tématu Prima KRIMI, zpravodajský CNN Prima NEWS, retro program Prima STAR a stanici zaměřenou na reality show Prima SHOW. Další stanice PRIMA SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a Prima KRIMI SK nabízí divákům na Slovensku.
redakce