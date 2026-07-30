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Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu

DNES! | redakce | tisk | názory

Nový sportovní kanál Prima sport, společnosti FTV Prima, který vzniká na bázi stávajícího programu Sporty TV, bude od svého spuštění k dispozici i zákazníkům OTT/IPTV platformy Oneplay.

Prima sport bude klientům Oneplay k dispozici již od svého spuštění. V úterý 4. srpna od 20:00 přinese domácí utkání AC Sparta Praha proti francouzskému Olympique Lyon ve třetím předkole Ligy mistrů UEFA. Zápas odvysílá kanál Prima Sport, který bude na Oneplay dostupný na programové pozici číslo 129 již od tarifního plánu Komfort. Zahájení pravidelného vysílání Prima sport je naplánováno na 17. srpna 2026. Zápas třetího předkola Ligy mistrů UEFA bude odvysíláno na Prima sport ještě před plným startem programu.

Zápas Sparty proti Lyonu bude i na Oneplay na stanici Prima sport (foto: Oneplay)
▲ Zápas Sparty proti Lyonu bude i na Oneplay na stanici Prima sport (foto: Oneplay)

Sparta vstoupí do dvojzápasu proti tradičnímu francouzskému velkoklubu doma na Letné, odveta je na programu o týden později ve Francii. V kádru Lyonu působí také český reprezentant Pavel Šulc. Pražský tým bude usilovat o postup do závěrečného play-off o účast v hlavní fázi Ligy mistrů UEFA. V případě neúspěchu by se pak posunul přímo do základní fáze Evropské ligy.

Naším cílem je, aby fanoušci měli na Oneplay dlouhodobě k dispozici vše podstatné přehledně na jednom místě. Po mimořádně atraktivním světovém šampionátu pokračujeme evropským klubovým fotbalem. Utkání Sparty s Lyonem zapadá do naší strategie nabídnout divákům nejen jednotlivé přenosy, ale ucelený sportovní zážitek s návazností na další zápasy, soutěže a funkce Oneplay,“ říká Anna Lenerová, ředitelka akvizice sportu a placených kanálů TV Nova. 

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TV program

kanál CT1 20:10 MOST! (5/8)
20:55 Volha (5/5)
22:20 Okno do hřbitova
kanál CT2 20:00 Sandokan (5/6)
20:55 Sandokan (6/6)
21:55 Jesse Stone: Bez výčitek
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty (8)
21:30 Farma Česko II (23)
22:30 Kriminálka Las Vegas X (9)
kanál PRIMA 20:15 Deník princezny 2: Královské povinnosti
22:30 Are You The One? Česko
23:30 Are You The One? Česko
kanál SEZNAM 20:10 Půl domu bez ženicha
21:50 Případ pro zvláštní skupinu (6)
23:00 Maigret (30)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:55 Cyranův ostrov (19, 20)
21:55 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (9/9)
22:00 Komisár Montalbano
00:00 Vraždy na Lérinských ostrovoch
kanál DVOJKA 20:10 Príliš teplo na prácu
21:45 Fetiše socializmu
22:10 Fetiše socializmu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (19)
21:25 Rodinné prípady
22:15 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Území bílých králů (3)
21:25 Území bílých králů (4)
22:30 Holka nebo kluk

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