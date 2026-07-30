Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu

Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti LyonuDNES! | redakce | tisk | názory
Nový sportovní kanál Prima sport, společnosti FTV Prima, který vzniká na bázi stávajícího programu Sporty TV, bude od svého spuštění k dispozici i zákazníkům OTT/IPTV platformy Oneplay.
Prima sport bude klientům Oneplay k dispozici již od svého spuštění. V úterý 4. srpna od 20:00 přinese domácí utkání AC Sparta Praha proti francouzskému Olympique Lyon ve třetím předkole Ligy mistrů UEFA. Zápas odvysílá kanál Prima Sport, který bude na Oneplay dostupný na programové pozici číslo 129 již od tarifního plánu Komfort. Zahájení pravidelného vysílání Prima sport je naplánováno na 17. srpna 2026. Zápas třetího předkola Ligy mistrů UEFA bude odvysíláno na Prima sport ještě před plným startem programu.
Sparta vstoupí do dvojzápasu proti tradičnímu francouzskému velkoklubu doma na Letné, odveta je na programu o týden později ve Francii. V kádru Lyonu působí také český reprezentant Pavel Šulc. Pražský tým bude usilovat o postup do závěrečného play-off o účast v hlavní fázi Ligy mistrů UEFA. V případě neúspěchu by se pak posunul přímo do základní fáze Evropské ligy.
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Naším cílem je, aby fanoušci měli na Oneplay dlouhodobě k dispozici vše podstatné přehledně na jednom místě. Po mimořádně atraktivním světovém šampionátu pokračujeme evropským klubovým fotbalem. Utkání Sparty s Lyonem zapadá do naší strategie nabídnout divákům nejen jednotlivé přenosy, ale ucelený sportovní zážitek s návazností na další zápasy, soutěže a funkce Oneplay,“ říká Anna Lenerová, ředitelka akvizice sportu a placených kanálů TV Nova.