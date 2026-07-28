Hamnet v premiéře jen na SkyShowtime

Hamnet v premiéře jen na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
Držitelka Oscara® Jessie Buckley a Paul Mescal se představí v hlavních rolích ve filmu Hamnet, který bude od 24. srpna dostupný ke zhlédnutí v Česku na SkyShowtime.
Mnohonásobně oceněný film společnosti Focus Features, Hamnet, který získal dva Zlaté glóby za nejlepší film (drama) a díky kterému si herečka Jessie Buckley odnesla Oscara za nejlepší ženský výkon v hlavní roli, bude dostupný už 24. srpna v České republice exkluzivně na SkyShowtime. Tento komorní pohled na příběh stojící za nejslavnějším Shakespearovým dílem, v němž exceluje držitelka Oscara Jessie Buckley po boku na Oscara nominovaného Paula Mescala, si získal srdce diváků po celém světě.
Snímek, který je označován za dosud nejemotivnější dílo režisérky a držitelky dvou Oscarů Chloé Zhao (Země nomádů, Jezdec), vychází z románu Maggie O'Farrell, bestselleru dle žebříčku The New York Times. Příběh odhaluje dosud nevyprávěné pozadí vzniku jednoho z nejslavnějších Shakespearových děl, Hamleta, a přináší inspirativní vyprávění o lásce i tvůrčí genialitě, které formovaly odkaz tohoto autora a daly vzniknout jeho největšímu mistrovskému dílu. Paul Mescal (Aftersun, Gladiátor II) ztvárňuje Williama Shakespeara s citlivostí i působivou intenzitou, zatímco Jessie Buckley (Wild Rose, Temná dcera) v roli jeho ženy Agnes podává oceňovaný výkon, který Americký filmový institut označil za „životní a nadčasový“.
V dramatu Hamnet dále podávají působivé herecké výkony dvojnásobná oscarová kandidátka Emily Watson (Hilary a Jackie, Prolomit vlny) a oceňovaný herec Joe Alwyn (Favoritka, Harriet). Ohromující je i vizuální stránka filmu, za kterou stojí polský kameraman a držitel nominace na Oscara Łukasz Żal (Zóna zájmu, Ida). Na produkci se podíleli trojnásobná nominantka na cenu BAFTA® Liza Marshall (Islámský stát, The Long Firm), na Oscara nominovaná Pippa Harris (1917, Zavolejte porodní sestřičky), Nicolas Gonda (Strom života, Dospělý), držitel Oscara Sam Mendes (1917, Americká krása) a trojnásobný držitel Oscara Steven Spielberg (Schindlerův seznam, Fabelmanovi, filmová série Jurský park).
Hamnet se zařadí k rostoucí nabídce hitů dostupných na platformě SkyShowtime, mezi něž patří Bugonia, Panství Downton: Velké finále, Jurský svět: Znovuzrození, Smutný song a Čarodějka: Druhá část.
zdroj: SkyShowtime