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FTA kanál Noursat Kids na pozici 13E

DNES! | redakce | tisk | názory

Libanonská katolická televizní stanice Noursat získala novou podobu na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E). Na místě programu Noursat English se nyní vysílá nový kanál s názvem Noursat Kids.

Se změnou názvu se změnilo i programové zaměření stanice - z původního katolických pořadů na vysílání pro děti.

Noursat Kids - záběr z příjmu stanice
▲ Noursat Kids - záběr z příjmu stanice

První a jediná katolická televizní stanice v Libanonu a na Středním východě je nyní šířena na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E) pod názvem Noursat Kids. Kanál si klade za cíl propagovat dialog, mír a křesťanské hodnoty u mladšího publika, především mezi dětmi a mládeží.

Tento vysílací kanál, financovaný převážně křesťanskými náboženskými institucemi v Libanonu, byl založen v roce 1991 pod názvem Télé Lumiére. Od roku 2003 vysílá satelitní programy po celém světě pod názvem Noursat a nabízí rozmanitý náboženský obsah, včetně bohoslužeb, náboženských rozhovorů, modliteb, písní a dokumentů. Pro evropské publikum byl v posledních letech šířen speciální program Noursat English, který byl nečekaně nahrazen stanicí Noursat Kids. Stejná změna proběhla i na streamu Noursat English - noursat.tv.

technické parametry - Noursat Kids:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,577 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: satkurier.pl

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