FTA kanál Noursat Kids na pozici 13E

FTA kanál Noursat Kids na pozici 13EDNES! | redakce | tisk | názory
Libanonská katolická televizní stanice Noursat získala novou podobu na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E). Na místě programu Noursat English se nyní vysílá nový kanál s názvem Noursat Kids.
Se změnou názvu se změnilo i programové zaměření stanice - z původního katolických pořadů na vysílání pro děti.
První a jediná katolická televizní stanice v Libanonu a na Středním východě je nyní šířena na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E) pod názvem Noursat Kids. Kanál si klade za cíl propagovat dialog, mír a křesťanské hodnoty u mladšího publika, především mezi dětmi a mládeží.
Tento vysílací kanál, financovaný převážně křesťanskými náboženskými institucemi v Libanonu, byl založen v roce 1991 pod názvem Télé Lumiére. Od roku 2003 vysílá satelitní programy po celém světě pod názvem Noursat a nabízí rozmanitý náboženský obsah, včetně bohoslužeb, náboženských rozhovorů, modliteb, písní a dokumentů. Pro evropské publikum byl v posledních letech šířen speciální program Noursat English, který byl nečekaně nahrazen stanicí Noursat Kids. Stejná změna proběhla i na streamu Noursat English - noursat.tv.
technické parametry - Noursat Kids:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,577 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
zdroj: satkurier.pl