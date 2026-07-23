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Čtvrtek, 23. července 2026, svátek má Libor

POLAR 2 vrací licenci

DNES! | redakce | tisk | názory

Regionální stanice POLAR 2 má před sebou poslední vysílací dny. Provozovatel stanice, společnost POLAR televize Ostrava, totiž vrátil vysílací licenci na šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.

Broadcaster českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) informoval, že provoz stanice POLAR 2 prostřednictvím zvláštních přenosových systémů potrvá do 31. července 2026. RRTV na svém posledním desátém zasedání, konaného 21. července 2026, brala informaci vysílatele na vědomí a o ukončení platnosti licence vydala provozovateli osvědčení.

POLAR 2 získal licenci 10. listopadu 2020. Licence by jinak platila ještě 6 let.

TV Polar a POLAR 2 jsou regionální televize pro Moravskoslezský kraj. Divákům přinášejí aktuální informace z regionu a další informační servis a magazíny.

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