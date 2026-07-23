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CANAL+ uvádí třetí řadu Policie Paříž 1910

DNES! | redakce | tisk | názory

Třetí řada seriálu Policie Paříž 1910, úspěšné původní produkce CANAL+ Original Creation od Fabiena Nuryho, uzavírá trilogii této historické detektivní ságy. Strhující kriminální thriller se odehrává v Paříži na počátku 20. století na pozadí politických intrik, soudních procesů a mediálního skandálu.

Nové vyšetřování opět vede komisař Antoine Jouin, kterého ztvárnil francouzský herec Jérémie Laheurte. Premiéru třetí řady uvede již 3. srpna 2026 CANAL+.

Policie Paříž 1910 (foto: Rémy Grandroques / Tetra Media Fiction / CANAL+)
▲ Policie Paříž 1910 (foto: Rémy Grandroques / Tetra Media Fiction / CANAL+)

Paříž, 31. května 1908. Marguerite Steinheilová je nalezena svázaná ve své posteli, zatímco její manžel a matka byli zavražděni ve vedlejší místnosti. V celé Paříži propuká skandál a tato dvojnásobná vražda pobouří veřejné mínění i tisk. Tato žena s nechvalnou pověstí, se v případu, který přitahuje pozornost celé země, stává hlavní podezřelou. Vyšetřování vede komisař Jouin, jenž se ocitá uprostřed spletitého případu propojujícího nejvyšší politické kruhy, justici i média, a šéfredaktor deníku Le Matin Labruyère proměňuje tragédii kontroverzní ženy v senzační příběh desetiletí. V Paříži v období belle époque se začínají nebezpečně stírat hranice mezi pravdou, veřejným míněním a mocenskými zájmy.

Po úspěšných prvních dvou řadách Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905 uzavírá Policie Paříž 1910 historickou trilogii tvůrce a scenáristy Fabiena Nuryho. Série patří k nejúspěšnějším francouzským televizním projektům posledních let v zahraničí. První řadu během prvních čtyř týdnů od premiéry zhlédlo 6,7 milionu diváků, čímž se zařadila mezi nejsledovanější původní seriály vlastní produkce CANAL+ Original Creation. Druhá řada dosáhla na CANAL+ nejvyšší lineární sledovanosti od roku 2019 a deníkem The New York Times byla zařazena mezi deset nejlepších mezinárodních seriálů roku 2023.

Závěrečná řada se inspiruje skutečnou aférou Marguerite Steinheilové, kontrovezrní společenské dámy, která se nesmazatelně zapsala do francouzských dějin. Vyprávění se posouvá od policejního vyšetřování k moci médií a ukazuje, jak se na počátku 20. století rodila moderní bulvární žurnalistika. Fabien Nury prostřednictvím skutečných historických událostí zkoumá, jak média dokážou ovlivňovat veřejné mínění a soudní kauzu proměnit v celospolečenskou aféru. Vedle osvědčených hereckých osobností Évelyne Brochu, Marca Barbého a Thibauta Evrarda se v nové sérii v roli cynického šéfredaktora deníku Le Matin představuje také Micha Lescot. Policie Paříž 1910 představuje působivé završení jedné z nejvýraznějších francouzských historických trilogií posledních let.

Třetí řada Policie Paříž 1910 měla světovou premiéru letos v dubnu na prestižním festivalu seriálové tvorby CANNESERIES 2026. V České republice a na Slovensku bude dostupná od 3. srpna na streamovací platformě CANAL+ a také v lineárním vysílání stanice CANAL+ Action.

zdroj: CANAL+

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