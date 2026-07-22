Třetí série The Walking Dead: Dead City míří na AMC

Třetí série The Walking Dead: Dead City míří na AMCDNES! | redakce | tisk | názory
Maggie a Negan se opět vracejí do světa plného nebezpečí, nejistoty a nečekaných spojenectví. Třetí série seriálu The Walking Dead: Dead City naváže na příběh dvou bývalých nepřátel, které spojil boj o přežití v postapokalyptickém Manhattanu. Před premiérou si připomeňme nejdůležitější momenty jejich dosavadního příběhu a podívejme se, co je čeká v nové kapitole.
Třetí série seriálu The Walking Dead: Dead City bude mít premiéru na stanici AMC v pondělí 27. července ve 3.00 hod. ráno v původním anglickém znění. Následně bude odvysílána v pravidelném pondělním hlavním vysílacím čase ve 22.00 hod. s českým a slovenským dabingem. V hlavních rolích se vracejí Jeffrey Dean Morgan jako Negan a Lauren Cohan jako Maggie.
Když v roce 2022 skončil seriál The Walking Dead, fanoušci se ptali, zda má tento svět ještě co nabídnout. Odpovědí je The Walking Dead: Dead City, temný a intenzivní spin-off sledující příběh Maggie a Negana. Bývalí nepřátelé musí spojit síly v izolovaném postapokalyptickém Manhattanu, kde kromě chodců čelí i hrozbě ze strany dalších přeživších. Seriál přináší napětí, morální dilemata a komplexní drama postav, které jsou pro svět The Walking Dead typické.
Co přinesly první dvě série?
V prvních dvou sériích The Walking Dead: Dead City byli Maggie a její bývalý nepřítel Negan nuceni odložit svou bolestnou minulost stranou a spojit síly při záchraně Maggiina uneseného syna Hershela. Přestože svou nebezpečnou misi úspěšně zvládli, jejich příběh tím neskončil.
Mezitím se postapokalyptický Manhattan stal dějištěm boje o moc mezi soupeřícími skupinami přeživších. Cesty Maggie a Negana se znovu zkřížily, tentokrát však stáli na opačných stranách boje o moc nad městem. Jak se válka prohlubuje, oba zjišťují, že před vlastní minulostí není možné uniknout a přežití si bude vyžadovat ještě vyšší cenu.
Co přinese třetí série?
Na konci druhé série se Maggie a Negan opět ocitli na rozcestí. Konflikt o Manhattan prověřil nejen samotné město, ale i jejich vztah. Negan byl nucen znovu přijmout roli nekompromisního lídra a Maggie čelila skutečnosti, že její minulost stále ovlivňuje její rozhodnutí.
Ve třetí sérii se bývalí nepřátelé pokusí spojit síly při budování první skutečně fungující komunity na Manhattanu od vypuknutí apokalypsy. Jejich plán však naruší návrat chaosu, nová spojenectví a mocenské konflikty. Tentokrát už nejde pouze o přežití, ve hře je budoucnost celého Manhattanu.
Maggie a Negan: Dvě ikonické postavy světa The Walking Dead
Maggie Rhee (Lauren Cohan) je jednou z nejvýraznějších postav světa The Walking Dead. Po letech ztrát se z ní stala odhodlaná vůdkyně, která musí činit náročná rozhodnutí v neustále se měnícím světě.
Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan) patří mezi nejkomplexnější postavy série. Kdysi obávaný vůdce Spasitelů se snaží vyrovnat se svou minulostí a najít své místo v novém světě.
Jejich vztah, který se vyvinul od otevřeného konfliktu až po nečekané spojenectví, patří mezi nejsilnější dějové linie univerza The Walking Dead.
Seriál The Walking Dead: Dead City měl premiéru v roce 2023 jako první spin-off z prostředí The Walking Dead, který se naplno soustředil na příběh Maggie a Negana. Za jeho vznikem stojí Eli Jorné, který dříve působil jako scenárista a producent původního seriálu The Walking Dead.
První dvě série potvrdily, že Dead City dokáže fungovat jako samostatný příběh a zároveň zůstat věrný základním hodnotám celého univerza. Od třetí série přebírá pozici showrunnera Seth Hoffman, který přináší novou kapitolu v příběhu Maggie a Negana.
zdroj: AMC