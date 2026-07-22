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O pražskou frekvenci 99,3 MHz byl velký zájem

DNES! | redakce | tisk | názory

Podle očekávání uvolněná VKV/FM frekvence 99,3 MHz v hlavním městě zaujala řadu mediálních skupin. Z vysílače Praha - Petřín chtějí vysílat některé stanice, které jsou doposud jen v DAB (Digital Audio Broadcasting) ale i nové projekty.

Frekvenci 99,3 MHz dlouhodobě využívala Radio France International (RFI). Provozovatel stanice nečekaně vrátil tento kmitočtový příděl a český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) vypsal nový tendr na využití vysílače s výkonem 1 kW ERP.

Regulátor dostal žádosti od provozovatelů stanic, které jsou již dostupné v DAB - konkrétně Hitrádio 90 (žadatel Media Bohemia, a.s.), Český Impuls (LIN a.s.) a EDU Rádio (EDU Rádio s.r.o.). Pražský éter chtějí ale oživit nové projekty jako Pražská romantika (žadatel LONDA spol. s.r.o.) a Radio Praha News (Radio United Broadcasting s.r.o.).

Kdo získá volnou frekvenci rozhodne RRTV.

O sadu vysílačů (Kuřim - Čebínka 97.20 MHz / 0,2 kW, Moravská Třebová - Dubina 96.90 MHz / 0,1 kW, Zbýšov 101.50 MHz / 0,1 kW) usiluje společnost Radio United Broadcasting, s.r.o. pro Country rádio.

Stejný subjekt má zájem o jiný kmitočtový příděl (Sušice 5 97.50 MHz / 0,1 kW, Jeseník město 4 89.90 MHz / 0,1 kW, Moravská Třebová Dubina 90.30 MHz / 0,1 kW, Velká Bíteš - Čikov 96.40 MHz / 0,1 kW) pro šíření stanice Rádio KISS.

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