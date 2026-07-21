Skylink: Skončila pozice po stanici DocuBox

Skylink: Skončila pozice po stanici DocuBoxDNES! | redakce | tisk | názory
Programová pozice, která byla v minulosti využívána pro distribuci dokumentárního programu DocuBox, na platformě Skylink, byla odpojena. Stanice byla v rámci paketu přesunuta na jinou kapacitu.
Původní slot stanice DocuBox fungoval na kmitočtu 11,934 GHz na satelitu Astra 3C. V poslední době šířil statickou informaci o přesunu programu na jiný vysílací transpondér.
Stanice DocuBox se přesunula na frekvenci 12,129 GHz. Na původní frekvenci program skončil, aby uvolnil kapacitu pro překlopení filmového kanálu FILMBOX+ One SK z SD do HD rozlišení. K tomuto kroku již došlo.
původní technické parametry - DocuBox (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
nové technické parametry - DocuBox:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,129 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA