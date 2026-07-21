Konec tří multiplexů na satelitu Eutelsat 7B

Konec tří multiplexů na satelitu Eutelsat 7BDNES! | redakce | tisk | názory
V souladu s očekáváním bylo na satelitu Eutelsat 7B ukončena distribuce programů ve třech multiplexech. Vysílací platformy zůstávají v provozu. Nešíří již žádné programy.
Změny se týkají provozu na kmitočtech 11,262 GHz (pol. H), 11,304 GHz (pol. H) a 11,387 GHz (pol. H).
Programy z těchto původních frekvencí se nyní nacházejí ve dvou jiných DVB-S2 a DVB-S multiplexech, šířené z novějšího satelitu Eutelsat 7C, který se rovněž nachází na orbitální pozici 7 stupňů východně.
Programy jsou nyní poskytovány na kmitočtech 11,285 GHz a 11,410 GHz. Na první frekvenci jsou šířeny programy AVA Family HD, Home+ HD, Persiana+ HD, Persiana Travel HD, Iran International HD, Iran National Revolution TV HD, Simayeh Azadi Iran National TV HD, Project Leon HD, Sat7 Pars HD, Setareh TV HD, YourTime HD, Zagros 24 HD, Araz News HD a Dej TV HD a dále SD stanice BBC News Persian, Kalemeh TV a Nour TV.
Na druhé frekvenci se nacházejí programy Iran National Revolution TV HD, Iran International HD, 4U Family HD, VoA 365 HD a Kanal Jadid HD, dále SD stanice MBC Persia, 4U TV a Erfan Halgneh TV.
Všechny stanice jsou volné ( FTA).
Oba nové multiplexy pracují ve východním paprsku satelitu Eutelsat 7C, který poskytuje lepší pokrytí střední Evropy, kde pro příjem postačuje parabola o průměru kolem 90 cm.
nové technické parametry:
• Eutelsat 7C (7°E), freq. 11,285 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
• Eutelsat 7C (7°E), freq. 11,410 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA