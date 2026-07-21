Česká televize připravuje komediální seriál G.O.A.T.DNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize připravuje šestidílný seriál G.O.A.T. v režii Adiny Šulcové a Jana Vejnara. Parta aerobiček z maloměsta chce prožívat středoškolský život i jinak než jen učením a tréninky. Skloubit školu, večírky s fotbalisty a zároveň vyhrávat závody se zdá téměř nemožné.
Když některé z nich narazí na tajemný chatbot, který slibuje splnění jejich přání bez námahy, rozjede se řetězec událostí, za něž bude třeba zaplatit nečekanou cenu. Premiéra seriálu je plánovaná na příští rok.
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Diváky chceme oslovit osobitou komedií s prvky hororu. Autorka svérázně paroduje teen komedie a teen dramata, které známe z prostředí americké střední školy, a s nadsázkou implementuje jejich stereotypy a klišé do českého prostředí. Nejde ale o klasickou parodii, nýbrž o žánr camp - estetiku záměrné přehnanosti a teatrálnosti, která balancuje mezi kýčem a jeho karikaturou,“ říká kreativní producent Luděk Horký. Princip campu umožňuje pracovat s přehnanými postavami a absurdními situacemi, aniž by seriál ztrácel kontakt s emocemi svých hrdinů.
Hlavní hrdinka Eliška věří, že jedinou cestou k úspěchu je tvrdá práce. Její kamarádky však dají přednost zdánlivě snadnějšímu řešení a požádají tajemný chatbot o life hack, který jim pomůže získat vše, po čem touží.
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Tématem G.O.A.T. je touha být nejúspěšnější ze všech - Greatest Of All Time. Dosáhnout dokonalosti a uznání s sebou ale nese i jistá úskalí, a právě na nich seriál staví,“ vysvětluje scenáristka a spolurežisérka Adina Šulcová. „
Vycházíme z toho, co generaci Z obklopuje - od populární kultury přes sociální sítě až po středoškolské stereotypy. Právě tato témata pak s humorem a nadsázkou obracíme naruby,“ doplňuje spolurežisér Jan Vejnar.
Seriál zároveň reflektuje vliv on-line prostředí na dospívání a psychiku mladých lidí a známé motivy amerických teen dramat převádí do současného českého prostředí.
zdroj: ČT