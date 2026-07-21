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Česká televize připravuje komediální seriál G.O.A.T.

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká televize připravuje šestidílný seriál G.O.A.T. v režii Adiny Šulcové a Jana Vejnara. Parta aerobiček z maloměsta chce prožívat středoškolský život i jinak než jen učením a tréninky. Skloubit školu, večírky s fotbalisty a zároveň vyhrávat závody se zdá téměř nemožné.

Když některé z nich narazí na tajemný chatbot, který slibuje splnění jejich přání bez námahy, rozjede se řetězec událostí, za něž bude třeba zaplatit nečekanou cenu. Premiéra seriálu je plánovaná na příští rok.

Diváky chceme oslovit osobitou komedií s prvky hororu. Autorka svérázně paroduje teen komedie a teen dramata, které známe z prostředí americké střední školy, a s nadsázkou implementuje jejich stereotypy a klišé do českého prostředí. Nejde ale o klasickou parodii, nýbrž o žánr camp - estetiku záměrné přehnanosti a teatrálnosti, která balancuje mezi kýčem a jeho karikaturou,“ říká kreativní producent Luděk Horký. Princip campu umožňuje pracovat s přehnanými postavami a absurdními situacemi, aniž by seriál ztrácel kontakt s emocemi svých hrdinů.

V prostorách České televize na Kavčích horách v Praze se natáčel seriál České televize G.O.A.T (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)
▲ V prostorách České televize na Kavčích horách v Praze se natáčel seriál České televize G.O.A.T (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)

Hlavní hrdinka Eliška věří, že jedinou cestou k úspěchu je tvrdá práce. Její kamarádky však dají přednost zdánlivě snadnějšímu řešení a požádají tajemný chatbot o life hack, který jim pomůže získat vše, po čem touží.

Tématem G.O.A.T. je touha být nejúspěšnější ze všech - Greatest Of All Time. Dosáhnout dokonalosti a uznání s sebou ale nese i jistá úskalí, a právě na nich seriál staví,“ vysvětluje scenáristka a spolurežisérka Adina Šulcová. „Vycházíme z toho, co generaci Z obklopuje - od populární kultury přes sociální sítě až po středoškolské stereotypy. Právě tato témata pak s humorem a nadsázkou obracíme naruby,“ doplňuje spolurežisér Jan Vejnar.

Seriál zároveň reflektuje vliv on-line prostředí na dospívání a psychiku mladých lidí a známé motivy amerických teen dramat převádí do současného českého prostředí.

zdroj: ČT

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