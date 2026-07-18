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V týdnu výluka vysílačů Votice a Kleť

DNES! | redakce | tisk | názory

Během nadcházejícího 30. týdne roku 2026 proběhnou dvě odstávky významných vysílačů, které omezí dostupnost některých televizních a rozhlasových programů na klasickou pozemní anténu.

Na úterý 21. července 2026 je naplánována výluka vysílače Votice - Mezivraty. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude možné z tohoto vysílače přijímat veřejnoprávní DVB-T2 multiplex 21 ale ani multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin se odmlčí i rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM - jmenovitě jde o Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka, Rádio Blaník, Evropa 2 a Kiss rádio a také celoplošné DAB multiplexy A (Český rozhlas) a DAB multiplex B (České Radiokomunikace).

O den později - tedy ve středu 22. července 2026 proběhne výluka vysílače České Budějovice - Kleť. Od 6:00 do 15:00 hodin z něj nebude možné přijímat celoplošné Vysílací sítě 21, 22 a 23.

V tentýž den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače šířeny ani rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM - Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas České Budějovice, Frekvence 1 a Rádio Impuls. Ve stejnou dobu nebudou šířeny ani celoplošné DAB sítě - multiplex A a multiplex B a také regionální DAB multiplex R11.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

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