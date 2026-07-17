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STVR natáčí nový dramatický seriál

DNES! | redakce | tisk | názory

Hluboký a autentický pohled na lidi, jejichž život ovlivnil alkohol a ocitli se v obtížné životní situaci. I to divákům Slovenské televize a rozhlasu (STVR) přinese původní seriál s pracovním názvem DO DNA!, který se začal natáčet právě v těchto dnech.

Seriál se natáčí v lokalitách Predná Hora, Lozorno, Pezinská baba, park na bratislavské Kolibě, ale také v ateliérech v Mlynské dolině.

Nový seriál STVR se již natáčí (foto: STVR)
▲ Nový seriál STVR se již natáčí (foto: STVR)

Režie se ujali Lukáš Hanulák a Matouš Krajňák, scénář napsal Richard Pupala. V nové napínavé minisérii se představí herci Tomáš Vravník, Dávid Krajčík, Hana Gregorová, Zuzana Fialová, Ivan Romančík, Milan Bahúl a mnoho dalších.

Nový osmidílný seriál z prostředí léčebného ústavu bude o alkoholismu, boji člověka s vlastními démony, strachu, ale také se sílou jednotlivců.

Minisérie pracuje s jemným thrillerovým napětím. Prvky sociálního a rodinného dramatu se střídají s humorem a absurdními situacemi, které vyplývají z každodenní ústavní léčby.

Nový seriál se na obrazovkách STVR objeví v roce 2027.

zdroj: STVR

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